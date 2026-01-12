Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandiști ai regimului Putin, a sugerat că Rusia ar putea colabora cu Statele Unite pentru a „elibera” Groenlanda — o aluzie ironică, dar deloc lipsită de substrat, la intențiile președintelui american Donald Trump de a “cumpăra” insula de la Danemarca.

Afirmațiile, difuzate pe televiziunea de stat rusă, vin în contextul în care Trump a criticat dur NATO și a reluat acuze la adresa Europei, sugerând că Alianța ar deveni irelevantă dacă Washingtonul își pierde interesul în regiune. “Dacă nu luăm noi Groenlanda, o vor face Rusia sau China”, a spus Trump, minimalizând rolul celorlalți membri NATO.

Această retorică a fost urmată de reacția promptă a lui Soloviov, care a ironizat Europa, pe care o acuză de “influență străină” în Arctica. Într-un ton ce combină sarcasmul cu amenințarea, el a spus: “Pentru noi, ar fi benefic dacă Trump ar intra în război cu Europa. Suntem gata să-l ajutăm să elibereze Groenlanda”, scrie The Sun.

O glumă periculoasă cu ecouri strategice

Deși declarațiile pot părea o simplă provocare mediatică, ele vin pe fondul tensiunilor în creștere din jurul Cercului Arctic. Mizele sunt clare: rutele maritime, resursele naturale și poziționarea militară.

Surse europene au semnalat că o eventuală operațiune americană în Groenlanda ar putea marca “sfârșitul NATO așa cum îl știm” și chiar declanșa o criză între aliați.

În acest context, Londra, Germania și Copenhaga discută activ trimiterea de trupe și echipamente pentru a consolida securitatea insulei.

Washington, între “ofertă financiară” și planuri militare

În ciuda reacțiilor europene, surse apropiate Casei Albe susțin că Donald Trump nu a renunțat complet la ideea de a “cumpăra” Groenlanda. Se discută inclusiv variante de “free association” – un aranjament economic special, similar acordurilor SUA cu statele mici din Pacific, dar care ar necesita independența Groenlandei față de Danemarca.

Presă americană scrie că, în paralel, consilierii de securitate ar fi primit ordinul de a elabora scenarii “pentru orice eventualitate”, inclusiv pentru o posibilă intervenție militară limitată.

Printre “soluțiile explorate” se numără și una cu iz de campanie electorală: trimiterea de stimulente financiare directe – între 10.000 și 100.000 de dolari – către cetățenii groenlandezi, un gest menit să “câștige inima populației locale”.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins ferm ideea: “Viitorul Groenlandei va fi decis de poporul groenlandez. Nu ne dorim să devenim americani.”

Miza Arcticii: între ambiții și alianțe fragile

În timp ce experimentele geopolitice se joacă pe un fond halucinant de realism strategic, faptul că un propagandist rus invită America la o “cooperare” pentru a ocupa un teritoriu danez arată fragilitatea actualei ordini internaționale.

Într-o lume tot mai predispusă la ironii devenite doctrine, întrebat de ce ar sprijini Rusia ambițiile americane, Soloviov a răspuns sec: “Din dragoste pentru artă.”

Glumă, glumă, dar una care spune mai mult despre vremurile noastre decât pare la prima vedere.