Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Copacul care ar putea avea peste 5.000 de ani este în pericol. Specialiștii avertizează că „ar putea muri de sete”

Un uriaș al naturii care ar putea fi unul dintre cei mai bătrâni copaci de pe Pământ este amenințat de schimbările climatice și de intervenția umană. Este vorba despre Lañilawal, cunoscut și sub numele de Alerce Milenario, un chiparos de Patagonia aflat în Parcul Național Alerce Costero, despre care unii cercetători cred că ar putea avea peste 5.000 de ani.

Alerce Milenario, un chiparos de Patagonia. FOTO: Gabriel Popkin
Potrivit specialistului în științele mediului Jonathan Barichivich, copacul are nevoie urgentă de măsuri suplimentare de protecție pentru a putea supraviețui și pentru ca oamenii de știință să îi poată studia secretele longevității.

„Chiar dacă se află într-o zonă protejată, copacul nu este neapărat protejat”, avertizează cercetătorul chilian, citat de publicația Scientific American.

Mai vechi decât piramidele?

Lañilawal măsoară aproximativ 28 de metri înălțime și are un trunchi cu diametrul de 4,2 metri. Potrivit estimărilor realizate de Barichivich și colegii săi, arborele ar fi încolțit cu aproximativ 5.484 de ani în urmă, cu mult înainte de construirea Marii Piramide din Giza.

Cercetătorii au extras în 2022 un carotaj care acoperă aproximativ 40% din diametrul trunchiului și au identificat 2.400 de inele de creștere. Pe baza unor modele statistice și a comparațiilor cu alți arbori din aceeași specie, ei au estimat că există o probabilitate de 80% ca exemplarul să aibă peste 5.000 de ani.

Totuși, rezultatele nu au fost încă publicate într-o revistă științifică evaluată de experți, iar mai mulți specialiști privesc cu scepticism această estimare.

În prezent, titlul oficial de cel mai bătrân copac din lume îi aparține lui Methuselah, un pin din California despre care se știe că are cel puțin 4.789 de ani.

Seceta și turiștii îi pun viața în pericol

Indiferent de vârsta exactă, specialiștii spun că Lañilawal se confruntă cu amenințări serioase.

Una dintre principalele probleme este seceta. Clima din sudul statului Chile devine tot mai caldă și mai uscată, iar cantitatea de apă disponibilă pentru copac este în scădere.

Situația este agravată și de infrastructura turistică amenajată în apropierea sa. O platformă de observare construită la doar doi metri de trunchi acoperă o parte importantă a sistemului radicular.

Potrivit cercetătorilor, platforma împiedică aproximativ 50% din precipitații să ajungă la rădăcinile active ale copacului.

„În viitorul apropiat s-ar putea să fie nevoie să irigăm copacul”, avertizează Barichivich.

Apel pentru protecție internațională

Specialistul a cerut autorităților chiliene să solicite includerea lui Lañilawal în patrimoniul mondial UNESCO, considerând că arborele reprezintă o comoară naturală de importanță globală.

Autoritățile parcului au limitat deja accesul turiștilor în apropierea copacului, însă cercetătorii susțin că sunt necesare măsuri suplimentare, inclusiv mutarea platformei de observare și instalarea unor bariere de protecție.

„Este responsabilitatea noastră să protejăm această comoară a naturii. Face parte din identitatea noastră”, a declarat Barichivich.

Specialiștii consideră că arborii foarte bătrâni precum Lañilawal pot oferi informații valoroase despre adaptarea la schimbările climatice și despre mecanismele biologice care permit unor organisme să supraviețuiască timp de milenii. În acest context, protejarea lor nu este importantă doar pentru conservarea naturii, ci și pentru cercetarea științifică la nivel mondial.

