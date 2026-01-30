search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ursii polari din Arctica devin mai grași, în ciuda scăderii gheții marine

0
0
Publicat:

Ursii polari din arhipelagul Svalbard, din Norvegia, și-au îmbunătățit condiția fizică în ultimii ani, în ciuda scăderii accelerate a gheții marine, potrivit unui studiu publicat în jurnalul Scientific Reports, citat de Daily Mail.  Rezultatele contrazic tendința observată în alte regiuni arctice, unde pierderea gheții marine a dus la scăderea greutății urșilor polari.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Cercetătorii au analizat indicele de condiție corporală (BCI) a 770 de urși adulți între 1995 și 2019 și au constatat că, după o scădere până în 2000, BCI-ul a crescut în anii următori, chiar în contextul reducerii rapide a gheții marine. Populația totală de urși polari din Marea Barents este estimată între 1.900 și 3.600 de exemplare în 2004 și ar putea fi crescută de atunci, potrivit studiului.

Svalbardul a pierdut habitat de gheață la o rată de aproximativ patru zile pe an între 1979 și 2014, mai mult decât dublu față de alte regiuni locuite de urși polari. Totuși, urșii din această zonă au reușit să-și crească rezervele de grăsime consumând prăzi terestre, cum ar fi renii și morsii, specii care și-au revenit după ce au fost supraexploatate de oameni. Temperaturile mai ridicate le-au facilitat, de asemenea, vânătoarea de foci arctice, care acum se concentrează în zone mai mici de gheață.

„Creșterea condiției corporale în perioada pierderii semnificative a gheții marine a fost o surpriză”, a declarat Jon Aars, autorul principal al studiului și cercetător la Institutul Polar Norvegian (NPI). „Dacă cineva m-ar fi întrebat în 2003 ce se va întâmpla cu urșii, aș fi spus că probabil vor fi mai slabi. Și vedem exact contrariul: urșii sunt acum într-o condiție mai bună, chiar dacă petrec mai mult timp pe uscat, fără acces constant la foci”, a adăugat el.

Cercetătorii atrag atenția că aceste rezultate nu trebuie extrapolate automat în alte regiuni, deoarece relația dintre habitat, structura ecosistemului și disponibilitatea hranei este complexă. În alte populații, cum ar fi cea din Golful Hudson, condiția fizică a urșilor polari a scăzut semnificativ din cauza încălzirii globale.

Studiul avertizează că, deși situația din Svalbard pare încurajatoare, urșii polari vor fi probabil afectați negativ în viitorul apropiat de schimbările climatice și de reducerea gheții marine. „Ei pot continua să vâneze morse și renii, dar depind în continuare de foci pentru a-și menține energia și supraviețuirea”, a spus Aars.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Cristela Georgescu câștigă procesul cu ANRP. Statul român, obligat să deblocheze despăgubirile cerute de familia soției liderului suveranist
fanatik.ro
image
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
libertatea.ro
image
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de discursul violent al lui Donald Trump
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Traian Băsescu, reacție tranșantă după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Huiduieli la Covent Garden, la Londra. Roberto Alagna nu a putut cânta "Nessun Dorma" și a fost înlocuit de un amator în teniși
antena3.ro
image
Stenograme: Cum promitea avocata PNL că intervine în justiţie pentru a scăpa un afacerist de dosare penale
observatornews.ro
image
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Depășirea pe linie continuă în 2026: excepții reale și mituri populare care te costă permisul
playtech.ro
image
Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1: „De trei ani are fața spartă la câți pumni a primit!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Tal Berkovich, concurentă la un show culinar, s-a stins din viață din cauza unui eveniment rutier
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România
romaniatv.net
image
Facturi uriașe la întreținere! Va fi haos în februarie
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
click.ro
image
Desertul delicios care îți va aminti de gustul copilăriei. Cum se pregătește ușor prăjitura Boema
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Printesa Kate Middleton si Rose Hanbury profimedia 0292149997 jpg
Bârfa care o scotea total din minți pe Prințesa Kate: presupusa amantă a lui William o copia chiar și-n acest aspect
okmagazine.ro
Prajitura tavalita Sursa foto shutterstock 2534672425 jpg
Prăjitură tăvălită. N-ai să crezi cât de ușor se prepară!
clickpentrufemei.ro
palatul BCR 500 jpg
Palatul Oscar Maugsch din București, monument istoric scos la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
„Kate e sexy!” Reacția adorabilă pe care a avut-o prințesa la 19 ani, când fost complimentată de Prințul William

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică