Ursii polari din Arctica devin mai grași, în ciuda scăderii gheții marine

Ursii polari din arhipelagul Svalbard, din Norvegia, și-au îmbunătățit condiția fizică în ultimii ani, în ciuda scăderii accelerate a gheții marine, potrivit unui studiu publicat în jurnalul Scientific Reports, citat de Daily Mail. Rezultatele contrazic tendința observată în alte regiuni arctice, unde pierderea gheții marine a dus la scăderea greutății urșilor polari.

Cercetătorii au analizat indicele de condiție corporală (BCI) a 770 de urși adulți între 1995 și 2019 și au constatat că, după o scădere până în 2000, BCI-ul a crescut în anii următori, chiar în contextul reducerii rapide a gheții marine. Populația totală de urși polari din Marea Barents este estimată între 1.900 și 3.600 de exemplare în 2004 și ar putea fi crescută de atunci, potrivit studiului.

Svalbardul a pierdut habitat de gheață la o rată de aproximativ patru zile pe an între 1979 și 2014, mai mult decât dublu față de alte regiuni locuite de urși polari. Totuși, urșii din această zonă au reușit să-și crească rezervele de grăsime consumând prăzi terestre, cum ar fi renii și morsii, specii care și-au revenit după ce au fost supraexploatate de oameni. Temperaturile mai ridicate le-au facilitat, de asemenea, vânătoarea de foci arctice, care acum se concentrează în zone mai mici de gheață.

„Creșterea condiției corporale în perioada pierderii semnificative a gheții marine a fost o surpriză”, a declarat Jon Aars, autorul principal al studiului și cercetător la Institutul Polar Norvegian (NPI). „Dacă cineva m-ar fi întrebat în 2003 ce se va întâmpla cu urșii, aș fi spus că probabil vor fi mai slabi. Și vedem exact contrariul: urșii sunt acum într-o condiție mai bună, chiar dacă petrec mai mult timp pe uscat, fără acces constant la foci”, a adăugat el.

Cercetătorii atrag atenția că aceste rezultate nu trebuie extrapolate automat în alte regiuni, deoarece relația dintre habitat, structura ecosistemului și disponibilitatea hranei este complexă. În alte populații, cum ar fi cea din Golful Hudson, condiția fizică a urșilor polari a scăzut semnificativ din cauza încălzirii globale.

Studiul avertizează că, deși situația din Svalbard pare încurajatoare, urșii polari vor fi probabil afectați negativ în viitorul apropiat de schimbările climatice și de reducerea gheții marine. „Ei pot continua să vâneze morse și renii, dar depind în continuare de foci pentru a-și menține energia și supraviețuirea”, a spus Aars.