Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Conflict în Guvern: Radu Miruță acuză ilegalități în ordinul lui Bogdan Ivan privind selecția conducerii Romarm și sesizează DNA

Publicat:

Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu procesul de selecție a conducerii Romarm, acuzând ilegalități și favorizarea unor persoane apropiate PSD. Totodată, Miruță a cerut Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) să verifice legalitatea unui ordin emis de fostul ministru Bogdan Ivan, prin care Constantin Alexie Cotan Bodolan a fost mutat pe o funcție-cheie în Ministerul Economiei.

Radu Miruță atacă ordinul lui Bogdan Ivan FOTO: Arhivă
Radu Miruță atacă ordinul lui Bogdan Ivan FOTO: Arhivă

Radu Miruță, ministrul Economiei din partea USR, l-a reclamat la DNA pe Constantin Alexie Cotan Bodolan, președintele Consiliului de Administrație al Romarm, pentru că ar fi viciat procesul de selecție al membrilor din conducerea companiei. Miruță susține că procesul, desfășurat în baza OUG 109/2011, „ar fi fost trucat”.

În cadrul procesului au fost desemnați subordonați care au participat la selectarea propriilor superiori, ulterior promovați în Consiliul de Administrație”, a declarat ministrul Miruță, referindu-se la relația dintre Bodolan și Răzvan Marian Pîrcălăbescu, numit director general al Romarm.

Conform raportului Corpului de Control al Ministerului Economiei, selecția s-a realizat fără verificări de fond, pe baza unor declarații și documente nevalidate. Miruță acuză că Pîrcălăbescu a fost selectat fără experiența necesară de minimum zece ani, inventând doi ani de muncă, prezentând două CV-uri diferite, potrivit defapt.ro.

Cariera lui Bodolan și primele sinecuri la stat

Constantin Alexie Cotan Bodolan și-a început cariera în publicitate, vânzând reclame în regim part-time în anul 2000. Ulterior, a lucrat la DBV Media House, firmă acuzată mai târziu de DNA de complicitate la delapidare. În 2014, fără experiență relevantă, a fost angajat la Garda Națională de Mediu pe proiecte cu finanțare externă, apoi a trecut la Primăria București și la Institutul Național de Administrație.

Bogdan Trif, fost ministru al Turismului, l-a transferat la Ministerul Turismului, iar ulterior la Ministerul Economiei, unde a participat la un concurs pentru funcția de director general al Direcției Generale Turism. Bodolan a obținut punctajul maxim la probele concursului, însă la scurt timp fostul ministru Bogdan Ivan l-a mutat „din pix” pe funcția de director general al Direcției Administrarea Participațiunilor Statului, poziție mult mai influentă.

Miruță cere control ANFP asupra ordinului lui Ivan

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a contestat această mutare și a solicitat ANFP să verifice legalitatea ordinului emis de Bogdan Ivan. Până în prezent, ANFP nu a oferit un punct de vedere oficial.

Contactat de DeFapt.ro, Bodolan a afirmat: „A fost o mutare definitivă la cererea mea. Nu m-a transferat dânsul, la inițiativa dânsului. Mutarea se face prin ordin. Nu poate emite ordinul ulterior. Un ordin intră în efect în momentul comunicării către persoana vizată. Eu nu am studii juridice, asta e o analiză pentru un specialist în drept”.

Rolul lui Bodolan la Romarm și deplasările externe

Deși nu are atribuții executive, Bodolan a participat la mai multe deplasări interne și externe pe bani publici. Ultima a avut loc în Indonezia, între 11 și 14 iunie 2025, pentru Expoziția Militară Internațională Indo Defence, ocazie cu care Romarm a semnat un Memorandum cu compania de stat PT Pindad. Cheltuielile pentru Bodolan s-au ridicat la aproape 20.000 lei, comparativ cu 4.680 lei pentru directorul general Luis Vlădoiu.

Despre rolul său, Bodolan a declarat: „Eu nu m-am dus cu un rol executiv. Eu m-am dus să stabilesc contacte cu omologi din industria de apărare, cu potențiali parteneri, să avem oportunități de dezvoltare. Am fost însoțit de directorul general numit temporar, dl. Luis Vlădoiu. Cel al statului român. Ca funcționar public, reprezint interesul statului român, ca președinte al CA al unei companii deținută 100% de statul român reprezint același interes al acționarului”.

