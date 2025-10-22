Analiza tragediei din Constanţa, finalizată. Ministrul Sănătăţii: „Am găsit avize emise din pix și decizii dictate de profit”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a finalizat analiza raportului privind tragedia din Constanţa, acuzând că au fost găsite „avize emise din pix” şi „decizii dictate de profit” într-un loc unde viaţa ar fi trebuit să fie protejată.

”Împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. O tânără mămică a murit într-un loc în care viaţa şi încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător şi inadmisibil!”, a scris pe Facebook ministrul Sănătăţii.

El a promis că nu va rămâne impasibil, afirmând: ”Indolenţa, nepăsarea şi falsa putere a unora au costat o viaţă. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna şi complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alţii au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg şi acţionez. Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toţi cei care au contribuit la această tragedie”, a mai transmis ministrul.

Ministrul Sănătății a informat, totodată, că miercuri la ora 14.30 urmează să prezinte în mod public concluziile.

Afirmațiile vin după ce Mădălina, o tânără poliţistă de 29 de ani, a murit la scurt timp după ce şi-a adus pe lume primul copil, un băieţel perfect sănătos. Obținuse sarcina prin fertilizare in vitro, după mulți ani de încercări.

Tânăra alesese să nască la o maternitate privată din Constanţa, convinsă de recenziile din mediul online şi de poveştile promovate de influenceri.

Poliţiştii au deschis un dosar penal, iar ulterior spitalul privat din Constanţa, unde a avut loc tragedia, a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.