Zborurile care riscă să fie anulate în această vară din cauza crizei petrolului

Pe măsură ce companiile aeriene reacționează la o criză iminentă a combustibilului pentru avioane, alimentată de războiul din Iran, un expert în turism a dezvăluit ce zboruri ar putea fi anulate în această vară.

Un expert în turism a identificat tipurile de zboruri „care sunt cel mai probabil să înregistreze anulări”, în timp ce industria aviatică se confruntă cu conflictul în desfășurare din Orientul Mijlociu. Există patru categorii de zboruri „vulnerabile” în fața crizei de combustibil. În primul rând, sunt vizate rutele cu frecvență mare, unde companiile pot anula o cursă pentru a comasa pasagerii în avioanele rămase. În al doilea rând, vor fi eliminate zborurile cu puține rezervări, pe care operatorii nu își mai permit să le efectueze cu avioanele pe jumătate goale din cauza prețului record al petrolului. De asemenea, biletele vândute la prețuri de tip „chilipir” sunt primele vizate, deoarece devin neprofitabile în noul context economic. Nu în ultimul rând, sunt expuse zborurile care au alternative de transport pe trasee paralele, unde pasagerii pot fi redirecționați mai ușor către rute feroviare sau rutiere.

În ultimele săptămâni, o criză a combustibilului pentru avioane, alimentată de războiul dintre Statele Unite și Israel cu Iranul, precum și de blocarea rutei maritime esențiale din Strâmtoarea Ormuz, a dat peste cap planurile de vacanță ale oamenilor, pe măsură ce prețul petrolului continuă să crească puternic, scrie Express.

Peste 30 de companii aeriene au anulat zboruri sau au introdus taxe suplimentare ca urmare a situației, iar călătorii sunt avertizați că perioada vacanței de la finalul lunii mai ar putea fi afectată de anulări, pe fondul temerilor legate de lipsa combustibilului.

Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale a Energiei, a avertizat săptămâna trecută că Europa are „poate doar șase săptămâni de combustibil pentru avioane” dacă Strâmtoarea rămâne închisă traficului maritim.

Între timp, tarifele pe rutele dintre Regatul Unit și Europa au scăzut, iar oferte ieftine pentru vara aceasta sunt încă disponibile, însă aceste bilete mai ieftine sunt considerate cele mai vulnerabile la anulare.

John Grant, analist principal la o companie de consultanță în aviație, a declarat: „Pentru unele companii aeriene care iau în calcul posibilitatea penuriei de combustibil, destinațiile cu cea mai mare frecvență a zborurilor sunt cele care vor înregistra probabil reduceri ale frecvenței.”

„La cealaltă extremă, unele companii vor alege să oprească zborurile către anumite destinații unde rezervările viitoare sunt relativ reduse.”

De asemenea, experții spun că zborurile cu locuri nevândute și cele care au curse alternative în aceleași perioade vor fi, cel mai probabil, primele anulate în următoarele săptămâni și luni.

Aproximativ 20 la sută din petrolul mondial și gazul natural lichefiat trece prin Strâmtoarea Ormuz, iar regiunea Golfului furnizează în jur de 50 la sută din importurile de combustibil pentru aviație ale Europei.

În prezent, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, un negociator iranian afirmând că deschiderea acesteia este „imposibilă”, invocând „încălcări flagrante ale armistițiului”.

Totuși, Simon McCulloch, director comercial al unei firme de asigurări de călătorie, a declarat săptămâna aceasta că problemele de preț și lanțurile de aprovizionare nu sunt un motiv pentru a „opri complet călătoriile”.

El a spus: „Problemele de preț și de aprovizionare pentru companiile aeriene nu sunt un motiv pentru a opri complet călătoriile. Majoritatea zborurilor sunt în continuare așteptate să opereze, însă călătorii trebuie să fie pregătiți pentru tarife mai mari, modificări de orar și, în unele cazuri, posibile anulări dacă perturbările continuă.”

„Dacă zborul este anulat, companiile aeriene trebuie să ofere rambursare sau un zbor alternativ și, în multe cazuri, să asigure mese, cazare și asistență în timpul întârzierilor din aeroport, conform regulilor privind drepturile pasagerilor din Regatul Unit. Clienții pachetelor turistice beneficiază, de asemenea, de protecție prin sistemul de protecție financiară ATOL și prin reglementările britanice privind pachetele de călătorie.”

El a continuat: „Cu un nivel corect de planificare și protecție, nu există niciun motiv pentru care oamenii să amâne planificarea vacanței de vară.”