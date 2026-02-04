Fifor (PSD): „Nicușor Dan, obligat să publice probele despre anularea alegerilor. Raportul SUA nu poate fi minimalizat”

Deputatul PSD Mihai Fifo, afirmă într-o postare pe Facebook că România riscă să fie prinsă într-o dispută transatlantică, cu consecințe politice și diplomatice, după publicarea raportului din Congresul SUA. În context, președintele Nicușor Dan nu mai poate amâna prezentarea datelor pe care le deține privind anularea alegerilor din 2024.

„Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA privind cenzura în mediul online și interferențele instituționale în procesele democratice conține afirmații extrem de grave la adresa României, în special în legătură cu anularea alegerilor. Acest document nu poate fi ignorat și nici minimalizat pe criterii de apartenență politică ale autorilor săi. Este un raport oficial al Parlamentului celui mai important partener strategic al României și trebuie tratat ca atare, cu maximă responsabilitate”, spune Mihai Fifor, deputat PSD.

Potrivit social-democratului, președintele Nicușor Dan trebuie să prezinte probele și argumentele pe care le deține.

„Acuzațiile formulate în acest raport, fie el și preliminar, trebuie lămurite în mod clar și complet. Ignorarea lor sau amânarea unui răspuns oficial din partea statului român nu face decât să alimenteze suspiciunile și să valideze, prin tăcere, afirmațiile formulate în documentul american.

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, nu mai poate amâna prezentarea publică a probelor și argumentelor pe care a afirmat că le deține cu privire la anularea alegerilor. Este o obligație instituțională, nu o opțiune politică”, mai explică acesta.

Acesta subliniază că PSD consideră instituțiile trebuie să manifeste transparență totală, în contextul în care există riscul ca România să fie prinsă într-o dispută transatlantică majoră, cu potențiale consecințe politice și diplomatice.

„Partidul Social Democrat consideră că, în chestiuni care pun sub semnul întrebării validitatea sistemului electoral, instituțiile statului trebuie să manifeste transparență totală. Întregul adevăr trebuie prezentat cetățenilor români, pentru că este vorba despre votul lor. Miza este credibilitatea sistemului electoral, care reprezintă fundamentul democrației din România.

În lipsa unor clarificări oficiale ferme din partea statului român, există riscul ca România să fie prinsă la mijloc într-o dispută transatlantică majoră, cu potențiale consecințe politice și diplomatice. Clarificarea rapidă, completă și publică a acestor aspecte este o necesitate pentru protejarea democrației românești și a credibilității externe a României”.

AUR cere alegeri anticipate, după raportul SUA

AUR atrage atenția asupra raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre, inclusiv România.

Șefa Comisiei din Parlamentul României explică deplasarea AUR în SUA, iar președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul său cere organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Documentul, întocmit de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, descrie o campanie de cenzurare a discursului american care ar fi fost desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul unui deceniu.

Comisia Europeană (CE) a respins acuzațiile venite din partea SUA și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.