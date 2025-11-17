Atenționare de călătorie în Grecia. Grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români care călătoresc în Grecia că marţi, 18 noiembrie, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Potrivit MAE, în aceste condiţii, sunt posibile „perturbări semnificative” în transportul public pe calea ferată, precum şi anularea unor curse.

Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate, potrivit unui comunicat al MAE.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială sau urgentă au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.hellenictrain.gr.