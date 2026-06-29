Cod roșu de caniculă: zeci de intervenții medicale într-o singură zi. O persoană a murit

O persoană a murit și alte 31 au fost transportate la spital din cauza temperaturilor extreme, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). În total, au fost 43 de intervenții medicale la nivel național.

În contextul avertizării meteorologice de Cod roșu de caniculă și disconfort termic accentuat, în intervalul 29 iunie 2026, orele 08:00–21:00, echipajele medicale au intervenit la nivel național pentru 43 de persoane, anunță DSU.

Dintre acestea, 13 persoane au fost asistate de echipaje SMURD și 30 de echipaje SAJ, iar 31 de pacienți adulți au necesitat transportul la spital. Din păcate, o persoană a fost declarată decedată la fața locului.

Potrivit DSU, majoritatea cazurilor au fost de tipul lipotimii, cefalee și stări generale de rău, afecțiuni frecvent asociate expunerii prelungite la temperaturi extreme.

Autoritățile reamintesc măsurile de protecție în perioadele de caniculă: hidratare constantă, evitarea alcoolului și a băuturilor cu cofeină sau zahăr, precum și o alimentație bazată pe fructe și legume. Sunt vizați în special copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice.

În caz de urgență, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze 112. DSU precizează că structurile MAI sunt în continuare mobilizate pentru gestionarea intervențiilor generate de valul de căldură.

Amintim că trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, se vor afla până miercuri dimineaţă, 1 iulie, sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius.

Temperaturile resimțite la ora prânzului au trecut de 40 de grade în București. Dispeceratul Energetic Național a adoptat măsuri de urgență pentru menținerea funcționãrii în condiții de siguranțã și continuitate a Sistemului Electroenergetic.