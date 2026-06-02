Comisia Europeană cere eliminarea treptată a controalelor la frontierele interne. Nouă state Schengen mențin încă verificări temporare

Comisia Europeană a cerut marți eliminarea treptată a controalelor introduse la frontierele interne ale spațiului Schengen, după ce mai multe state membre au prelungit în ultimii ani măsurile adoptate pe fondul preocupărilor legate de migrație și securitate.

Instituția a publicat opinii privind controalele temporare menținute de Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Slovenia și Suedia. Potrivit unui comunicat al Comisiei, statele membre au dreptul să reintroducă temporar controale la frontierele interne atunci când se confruntă cu amenințări grave la adresa securității sau ordinii publice, însă aceste măsuri trebuie să rămână excepționale și proporționale.

Comisia recunoaște că preocupările legate de securitate și migrație sunt reale, însă avertizează că menținerea controalelor afectează funcționarea spațiului Schengen și poate avea consecințe asupra navetiștilor, comunităților de frontieră și circulației bunurilor și serviciilor.

Executivul european recomandă celor nouă state să înceapă eliminarea graduală a controalelor și să folosească alternative precum verificările polițienești nesistematice, identificarea biometrică mobilă și o cooperare mai strânsă între autoritățile naționale.

Discuția are loc într-un context în care mai multe state europene au reintrodus sau extins controale la frontierele interne pe fondul presiunilor legate de migrație.

Germania se numără printre statele care aplică astfel de măsuri de mai mult timp. Controalele la frontierele cu Polonia, Cehia și Elveția au fost introduse în octombrie 2023 și au fost ulterior prelungite de mai multe ori. În septembrie 2024, Berlinul a extins verificările la toate frontierele terestre ale țării, inclusiv cu Danemarca, Belgia, Olanda și Luxemburg,

Subiectul a revenit recent în atenție vara trecută, după ce premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia va reintroduce controale temporare la frontierele cu Germania și Lituania, începând cu 7 iulie. Guvernul de la Varșovia susține că măsura este necesară pentru limitarea intrărilor necontrolate de migranți și pentru gestionarea presiunii migraționiste de la frontierele externe ale Uniunii Europene.

Și România și Bulgaria au trecut printr-o perioadă de controale temporare după aderarea deplină la spațiul Schengen. La sfârșitul anului 2024, Sofia a decis menținerea unor verificări la frontiera cu România pentru o perioadă de șase luni, în baza unei declarații comune semnate cu Austria, Ungaria și România.

Comisia Europeană mizează, însă, pe noile instrumente europene privind migrația și controlul frontierelor externe pentru a permite revenirea la libera circulație. Printre acestea se numără Pactul privind Migrația și Azilul, sistemul Entry-Exit, devenit pe deplin operațional în acest an, și viitorul sistem ETIAS pentru călătorii din afara Uniunii Europene.

Spațiul Schengen permite circulația fără controale la frontierele interne între majoritatea statelor europene și este considerat unul dintre principalele beneficii ale integrării europene. Potrivit Comisiei, libera circulație contribuie la funcționarea pieței unice și la dezvoltarea economică a regiunilor de frontieră.