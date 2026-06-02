search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doi doctori acuzați de ucidere din culpă după moartea unui pacient în vârstă de 60 de ani. Detalii cutremurătoare din ancheta procurorilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Doi medici de la Spitalul Județean de Urgență Reșița au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, într-un dosar care vizează moartea unui pacient de 60 de ani. Ancheta procurorilor a scos la iveală acuzații privind modul în care a fost gestionată o urgență medicală complexă.

Doi medici trimiși în judecată după ce un pacient a murit în spital foto: arhivă
Doi medici trimiși în judecată după ce un pacient a murit în spital foto: arhivă

Potrivit rechizitoriului întocmit la data de 27 mai 2026, cei doi inculpați, ambii medici în cadrul unității medicale, sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. 

Pacientul de 60 de ani a fost internat în spital la data de 18 aprilie 2021. Ulterior, potrivit anchetatorilor, au apărut complicații grave, care au dus în final la decesul acestuia.

În cazul primului medic, procurorii rețin că, în timpul unei ture de gardă în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, aceasta a evaluat un pacient diagnosticat cu pneumotorax stâng cu colabarea aproape completă a plămânului stâng, însă a decis internarea acestuia pe secția de ortopedie, cu diagnosticul de traumatism acut la membrul inferior – fractură de femur stâng. Ancheta susține că astfel au fost ignorate principiile de management al traumei și prevederile Ordinului 1706/2007, ceea ce ar fi condus la decesul pacientului.

În ceea ce îl privește pe cel de-al doilea inculpat, medic în secția de ortopedie, acesta este acuzat că, la momentul admiterii pacientului pe secție, a ignorat necesitatea tratamentului chirurgical de urgență al pneumotoraxului compresiv traumatic, imediat după stabilirea diagnosticului și confirmarea radiologică.

Procurorii arată că întârzierea intervenției de drenaj pleural și menținerea colapsului pulmonar timp de aproape cinci zile a dus la apariția edemului pulmonar acut de reexpansiune, fapt care a condus, în final, la decesul pacientului.

„La momentul admiterii pacientului pe secție, a ignorat tratarea chirurgicală cu prioritate a leziunii pulmonare, pneumotoraxului compresiv traumatic, imediat după punerea diagnosticului și confirmarea radiologică, împrejurare care a cauzat apariția edemului pulmonar acut de reexpansiune ce a fost cauzat de temporizarea intervenției de drenaj pleural și menținerea colapsului pulmonar pe o durată de aproape 5 zile și a condus în mod inevitabil la decesul pacientului”, a mai anunțat transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița a transmis că faptele reținute în rechizitoriu au legătură directă cu modul de gestionare a cazului medical și cu evoluția ulterioară a pacientului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
stirileprotv.ro
image
Șeful Armatei, pus sub învinuire într-un dosar DNA. Este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu – SURSE
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de ”trigroaicele” de la CSM București care, în urmă cu 10 ani, câștigau Liga Campionilor la handbal
fanatik.ro
image
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
libertatea.ro
image
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
digi24.ro
image
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
gsp.ro
image
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Escrocherie cu numele lui Nicușor Dan: bărbat trimis în judecată după sute de conversații false
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Tânăr, lovit de tractorul condus de primarul comunei. Utilajul a distrus o poartă şi s-a oprit într-o casă
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Vreme neobișnuită în iunie 2026. Vești proaste pentru românii care și-au programat concediile în prima lună de vară
playtech.ro
image
Demis oficial de la Farul, Flavius Stoican este aproape de a prelua o altă echipă
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Dana Săvuică nu mai poate sta pe tocuri de când s-a operat la coloană! „Nu mai rezist ca înainte”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Pensii iunie 2026. Anunțul așteptat de aproape 5 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”
click.ro
image
China oferă „buletin” roboților umanoizi. Fără identitate digitală, accesul pe piață este interzis
click.ro
image
Astăzi s-a născut Ion Antonescu. De ce a fost executat și pe cine a dorit să vadă în ultimele sale clipe. „Consider că mor pentru fericirea şi idealul ţării româneşti”
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră: „Mi-a fost atât de rușine. Am șters poza în două minute”
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”

OK! Magazine

image
Fericire mare la Palat! Viitorul rege iordanian și soția sa, frumoasa prințesă Rajwa, au avut ce sărbători în weekend

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!