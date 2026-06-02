Doi doctori acuzați de ucidere din culpă după moartea unui pacient în vârstă de 60 de ani. Detalii cutremurătoare din ancheta procurorilor

Doi medici de la Spitalul Județean de Urgență Reșița au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, într-un dosar care vizează moartea unui pacient de 60 de ani. Ancheta procurorilor a scos la iveală acuzații privind modul în care a fost gestionată o urgență medicală complexă.

Potrivit rechizitoriului întocmit la data de 27 mai 2026, cei doi inculpați, ambii medici în cadrul unității medicale, sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Pacientul de 60 de ani a fost internat în spital la data de 18 aprilie 2021. Ulterior, potrivit anchetatorilor, au apărut complicații grave, care au dus în final la decesul acestuia.

În cazul primului medic, procurorii rețin că, în timpul unei ture de gardă în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului, aceasta a evaluat un pacient diagnosticat cu pneumotorax stâng cu colabarea aproape completă a plămânului stâng, însă a decis internarea acestuia pe secția de ortopedie, cu diagnosticul de traumatism acut la membrul inferior – fractură de femur stâng. Ancheta susține că astfel au fost ignorate principiile de management al traumei și prevederile Ordinului 1706/2007, ceea ce ar fi condus la decesul pacientului.

În ceea ce îl privește pe cel de-al doilea inculpat, medic în secția de ortopedie, acesta este acuzat că, la momentul admiterii pacientului pe secție, a ignorat necesitatea tratamentului chirurgical de urgență al pneumotoraxului compresiv traumatic, imediat după stabilirea diagnosticului și confirmarea radiologică.

Procurorii arată că întârzierea intervenției de drenaj pleural și menținerea colapsului pulmonar timp de aproape cinci zile a dus la apariția edemului pulmonar acut de reexpansiune, fapt care a condus, în final, la decesul pacientului.

„La momentul admiterii pacientului pe secție, a ignorat tratarea chirurgicală cu prioritate a leziunii pulmonare, pneumotoraxului compresiv traumatic, imediat după punerea diagnosticului și confirmarea radiologică, împrejurare care a cauzat apariția edemului pulmonar acut de reexpansiune ce a fost cauzat de temporizarea intervenției de drenaj pleural și menținerea colapsului pulmonar pe o durată de aproape 5 zile și a condus în mod inevitabil la decesul pacientului”, a mai anunțat transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița a transmis că faptele reținute în rechizitoriu au legătură directă cu modul de gestionare a cazului medical și cu evoluția ulterioară a pacientului.