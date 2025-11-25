Statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte state membre

Toate statele membre sunt obligate să recunoască, pe teritoriul lor, căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat al blocului comunitar, a decis marți Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Decizia nu obligă însă țările UE să își modifice legislațiile interne pentru a permite astfel de căsătorii.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a criticat dur Polonia pentru refuzul de a recunoaște căsătoria a doi cetățeni polonezi încheiată în Germania, subliniind că această poziție a încălcat libertatea de circulație și dreptul fundamental la viață privată și de familie.

„Aceasta încalcă nu doar libertatea de circulație și de ședere, ci și dreptul fundamental la respectarea vieții private și de familie”, a transmis CJUE, potrivit Reuters.

Context: un cuplu căsătorit la Berlin în 2018, refuzat în Polonia

Decizia CJUE a fost emisă la solicitarea unui tribunal polonez care analiza cazul a doi bărbați căsătoriți la Berlin în 2018. Autoritățile poloneze au refuzat să transcrie certificatul lor de căsătorie în registrele naționale, invocând legislația internă care nu permite căsătoria între persoane de același sex.

Cuplul a contestat refuzul în instanță, iar tribunalul polonez a cerut interpretarea dreptului european. CJUE a decis că cetățenii UE trebuie să poată avea „o viață de familie normală” oriunde în blocul comunitar și la întoarcerea în statul de origine.

„Atunci când își creează o viață de familie într-un stat membru gazdă, în special prin căsătorie, trebuie să aibă certitudinea că pot continua acea viață de familie la întoarcerea în statul membru de origine”, a arătat instanța.

Ce schimbă decizia CJUE și ce nu schimbă

Hotărârea nu obligă țările UE să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex, dacă legislația națională nu le permite, însă statele membre nu pot discrimina cuplurile atunci când acestea s-au căsătorit legal într-un alt stat al Uniunii.

Cu alte cuvinte, un stat nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii încheiate în străinătate doar pentru că este vorba despre un cuplu de același sex.

Polonia, între presiunile Bruxellesului și rezistența internă

Polonia, țară puternic influențată de tradiția catolică, a prezentat ani la rând drepturile LGBT ca pe o „ideologie străină”. Actualul guvern proeuropean condus de Donald Tusk lucrează la o lege privind parteneriatele civile, însă adoptarea acesteia este întârziată de opoziția unui partid conservator aflat în coaliție.

Și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că va bloca prin veto „orice proiect de lege care ar submina statutul constituțional al căsătoriei”.