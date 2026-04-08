Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Trenul București - Viena va circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei

Trenul internațional IR 346 „Dacia” București Nord – Viena va circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei, până pe 12 aprilie a.c., a informat miercuri CFR Călători precizând că măsura a fost luată ca urmare a unei avizări primite din partea administrației feroviare ungare MÁV-START.

Tren în Budapesta
„CFR Călători informează că urmare a unei avizări primite din partea administrației feroviare ungare MÁV-START, până în data de 12 decembrie 2026, trenul internațional IR 346 „Dacia” București Nord – Viena va circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei.

Aceste modificări sunt determinate de desfășurarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Ferencváros – Budapesta Kelenföld, în perioada 7 aprilie – 12 decembrie 2026”, a informat miercuri CFR Călători.

Urmare a acestor lucrări de pe infrastructura feroviară maghiară, în circulaţia trenului IR 346 Dacia pot interveni modificări de orar şi pe teritoriul austriac.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente.

Informații actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua MÁV pot fi consultate accesând: https://www.mavcsoport.hu/

Pentru informații privind circulația trenurilor, vă rugăm să consultați:

  • site-ul www.cfrcalatori.ro
  • numărul de telefon 021/9521 (pentru trafic intern)
  • numărul de telefon 021.314.5528 (pentru trafic internațional – Gara de Nord București)
  • sau să vă adresați personalului CFR Călători din stații.

Ungaria a închis circulația feroviară 3 săptămâni în 2023

Amintim că, în toamna anului 2023, compania MAV-Start a decis închiderea circulației feroviare între Budapesta și Viena pentru 21 de zile.

Atunci, autoritatea feroviară ungară a transmis călătorilor că pentru a prinde conexiunea din Budapesta la trenul internațional IR 143 Viena – Budapesta – Cluj Napoca, pasagerii sunt rugați să aibă în vedere plecarea din stația Viena cu 2 ore mai devreme. Pasagerii trenului IR 146 Cluj Napoca – Budapesta – Viena, care aveau ca destinație finală stația Viena,trebuiau să țină cont de faptul că vor sosi cu 2 ore mai târziu. În plus, CFR Călători menționa că trenul internațional Dacia 12348 (346) /12347 (347) București Nord – Budapesta – Viena și retur, a fost limitat la stația Budapest Keleti și tot de acolo a plecat spre România. 

