Cine sunt candidații care au picat la examenul de director al Hidroelectrica. Procedura se reia, dar România riscă să piardă 227 milioane de euro din PNRR

Numirea unui nou director la Hidroelectrica, parte dintr-un jalon PNRR cu termen la 28 noiembrie, nu a reușit.

Procedura de selecţie transparentă şi competitivă pentru poziţia de director general (CEO) s-a încheiat fără o propunere de numire a unuia dintre candidaţii selectaţi de acesta pe lista scurtă. Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor asociate funcţiei de CEO în acest moment.

După evaluarea dosarelor și proba interviurilor, a fost și candidați selectați, care au fost apoi picați. E vorba de Mihai Aniței, care a fost mai mulți ani director general al combinatului Azomureș, cel mai mare din România, și Country Manager al grupului elvețian Ameropa. El a deținut funcții de administratori la mai multe companii din energie, inclusiv Hidroelectrica.

Pe locul doi, s-a plasat Radu-Ioan Constantin, inginer și economist, care lucrează din 2008 în Hidroelectrica, pe funcții de conducere în zona de furnizare, fără probleme de integritate. Nu are experiență de manager la nivelul primului clasat, însă cunoaște foarte bine compania.

Printre candidații picați la selecție, dar cu mare sprijin politic și mediatic, s-a aflat Dragoș Tănase, fost CEO Gabriel Resources și director Roșia Montana Gold Corporation.

Alt candidat picat a fost consilier al ministrului energiei, Dorin Pena, fost șef al CISCO România, potrivit surselor menționate.

Consiliul de Supraveghere a decis reluarea imediată a procesului de selecţie.

Postul de director general al Hidroelectrica a rămas vacant după ce Károly Borbély şi-a anunţat plecarea din funcţie, în 19 septembrie.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea.

În prezent, România se află deja în situația unei penalizări de 227 de milioane de euro pe jalonul 121, în dreptul Ministerului Energiei. , cu 108 MW instalaţi.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că situația nu duce la pierderea întregului jalon, ci la o penalizare punctuală, proporțională cu poziția neocupată.

„România și-a luat angajamentul ca pentru toate companiile de stat să existe proceduri prin care persoanele sunt alese după o metodologie europeană, persoane care să aibă mandate de patru ani, fără ca politicienii să hotărască cine conduce companiile, nici în consiliile administrative, nici în directorat”, a explicat ministrul. Atribuirea responsabilității vine din angajamente asumate încă din semestrul al doilea al anului 2022 pentru companiile din energie”, a spus ministrul Energiei.