Hidroelectrica, acuzată că a furnizat energie electrică fără facturi unor pile de partid, dar și unor entități religioase

Hidroelectrica a furnizat energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără facturi, potrivit unui raport al Curții de Conturi realizat în urma controalelor efectuate pe perioada ianuarie 2018 – iunie 2022.

Aceștia au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deși primea lunar situația pentru fiecare loc de consum. Prejudiciul se ridică la 1,9 milioane de euro.

Firmele care au beneficiat de bunăvoința Hidroelectrica au anumite conexiuni politice, scrie Recorder, enumerând:

Gerom Internațional SRL, o companie care duce la fostul prefect de Hunedoara, Aurel Serafinceanu, a primit curent nefacturat de peste 100.000 de euro.

Valdo Forest Industries SRL, o firmă din Neamț care se ocupă de tăierea lemnului, despre care presa a arătat că este controlată din umbră de consilierul local PNL Constantin Dogariu – curent nefacturat de peste 25.000 de euro.

NGM Leonard SRL, o fabrică de confecții din Pașcani legată de fostul consilier local PDL Leonard Rusu – curent nefacturat de peste 10.000 de euro.

Pe listă apar și nume grele din industrie: ArcelorMittal, din zona metalurgiei, și Romaero, companie de stat din domeniul aerospațial.

În aceleași condiții au primit energie electrică, în valoare de peste 600.000 de lei, și entități religioase, respectiv Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mănăstirile Secu și Suzana și o parohie din București – Buna Vestire Bellu.

Dar în fruntea listei companiilor private care au beneficiat de curent de la Hidroelectrica fără să plătească stă o firmă controlată de un ex-parlamentar PNL, apropiat de fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, scrie Recorder.

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit, la controlul din 2022, că Hidroelectrica nu numai că nu a întrerupt furnizarea, dar a continuat să livreze energie electrică fără să emită facturi.

„Hidroelectrica SA, în condițiile în care instanța a respins cererile formulate de Aurora Trust SA, nu a procedat la suspendarea livrărilor de energie electricã ca urmare a depășirii termenelor de plată prin nepunerea în executare a preavizului de deconectare nr. 4/11.07.2019, ci a furnizat în continuare energie electricã, timp de 2 ani de zile, perioadã pentru care nu au fost emise facturi, nu a dispus măsuri pentru recuperarea debitelor restante și nici nu a calculat, evidențiat penalități de întârziere aferente, conform clauzelor contractuale”, au reținut procurorii din sesizarea Curții de Conturi.

După ce schema a ieșit la iveală, Hidroelectrica a tăiat, în timpul controlului, 139 de facturi pe numele Aurora Trust SA. Compania intrase deja în faliment așa că furnizorul de energie a cerut să se înscrie la masa credală pentru a recupera 3 milioane de lei. Doar că a depus cererea cu o zi după termenul limită, pe 14 iunie 2022.

Cererea Hidroelectrica a fost contestată de o altă societate înscrisă pe lista creditorilor – Dynamic Business Service SRL. Fondată de fratele lui Alin Udriște, firma este deținută astăzi în întregime de fostul deputat PNL și are de recuperat de la Aurora Trust SA peste 5 milioane de lei. Soția lui Udriște este înscrisă și ea la masa credală cu peste un milion de lei.

Hidroelectrica preciza că a sesizat organele penale încă din 2023

La 30 octombrie 2023, Hidroelectrica făcea câteva precizări legate de privire la auditul Curții de Conturi având ca temă ”Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”, pentru perioada 2019 – 2022:

„Prin decizia nr. 6 din 12.08.2022, emisă că urmare a redactării raportului de control nr. 78509/07.07.2022, Curtea de Conturi a dispus 13 măsuri corective referitoare la perioada auditată.

În conformitate cu procedurile interne ale Curții de Conturi, Hidroelectrica a depus contestații, o parte dintre acestea fiind admise de către instituția în cauză.

Pentru restul de măsuri rămase în vigoare, Hidroelectrica a informat Curtea de Conturi în termenul legal stabilit cu privire la îndeplinirea acestora.

Facem precizarea că încă din timpul auditului, acolo unde au existat suspiciuni, pe aspectele identificate de Curte, Hidroelectrica a sesizat organele competente, făcând toate demersurile legale necesare atât pe parte penală, cât și civilă.

În situația în care Hidroelectrica va identifica și alte cazuri de neconformități, societatea va lua intern măsurile care se impun sau, în funcție de natura celor constatate, se va adresa autorităților competente, după caz.

Hidroelectrica reafirmă angajamentul său ferm pentru transparență instituțională în fața cetățenilor și a autorităților, precum și deschiderea către cooperarea cu instituțiile de control ale statului român, acționând cu responsabilitate și onestitate în ceea ce privește administrarea resurselor publice și private”.