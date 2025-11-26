search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Hidroelectrica, acuzată că a furnizat energie electrică fără facturi unor pile de partid, dar și unor entități religioase

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Hidroelectrica a furnizat energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără facturi, potrivit unui raport al Curții de Conturi realizat în urma controalelor efectuate pe perioada ianuarie 2018 – iunie 2022.

Sediul Hidroelectrica
Hidroelectrica a furnizat energie electrică fără facturi în valoare de 2 milioane de euro

Aceștia au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deși primea lunar situația pentru fiecare loc de consum. Prejudiciul se ridică la 1,9 milioane de euro.

Firmele care au beneficiat de bunăvoința Hidroelectrica au anumite conexiuni politice, scrie Recorder, enumerând:

  • Gerom Internațional SRL, o companie care duce la fostul prefect de Hunedoara, Aurel Serafinceanu, a primit curent nefacturat de peste 100.000 de euro.
  • Valdo Forest Industries SRL, o firmă din Neamț care se ocupă de tăierea lemnului, despre care presa a arătat că este controlată din umbră de consilierul local PNL Constantin Dogariu – curent nefacturat de peste 25.000 de euro.
  • NGM Leonard SRL, o fabrică de confecții din Pașcani legată de fostul consilier local PDL Leonard Rusu – curent nefacturat de peste 10.000 de euro.

Pe listă apar și nume grele din industrie: ArcelorMittal, din zona metalurgiei, și Romaero, companie de stat din domeniul aerospațial.

În aceleași condiții au primit energie electrică, în valoare de peste 600.000 de lei, și entități religioase, respectiv Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mănăstirile Secu și Suzana și o parohie din București – Buna Vestire Bellu.

Dar în fruntea listei companiilor private care au beneficiat de curent de la Hidroelectrica fără să plătească stă o firmă controlată de un ex-parlamentar PNL, apropiat de fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, scrie Recorder.

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit, la controlul din 2022, că Hidroelectrica nu numai că nu a întrerupt furnizarea, dar a continuat să livreze energie electrică fără să emită facturi.

Hidroelectrica SA, în condițiile în care instanța a respins cererile formulate de Aurora Trust SA, nu a procedat la suspendarea livrărilor de energie electricã ca urmare a depășirii termenelor de plată prin nepunerea în executare a preavizului de deconectare nr. 4/11.07.2019, ci a furnizat în continuare energie electricã, timp de 2 ani de zile, perioadã pentru care nu au fost emise facturi, nu a dispus măsuri pentru recuperarea debitelor restante și nici nu a calculat, evidențiat penalități de întârziere aferente, conform clauzelor contractuale”, au reținut procurorii din sesizarea Curții de Conturi.

După ce schema a ieșit la iveală, Hidroelectrica a tăiat, în timpul controlului, 139 de facturi pe numele Aurora Trust SA. Compania intrase deja în faliment așa că furnizorul de energie a cerut să se înscrie la masa credală pentru a recupera 3 milioane de lei. Doar că a depus cererea cu o zi după termenul limită, pe 14 iunie 2022.

Cererea Hidroelectrica a fost contestată de o altă societate înscrisă pe lista creditorilor – Dynamic Business Service SRL. Fondată de fratele lui Alin Udriște, firma este deținută astăzi în întregime de fostul deputat PNL și are de recuperat de la Aurora Trust SA peste 5 milioane de lei. Soția lui Udriște este înscrisă și ea la masa credală cu peste un milion de lei.

Hidroelectrica preciza că a sesizat organele penale încă din 2023

La 30 octombrie 2023, Hidroelectrica făcea câteva precizări legate de privire la auditul Curții de Conturi având ca temă ”Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”, pentru perioada 2019 – 2022:

„Prin decizia nr. 6 din 12.08.2022, emisă că urmare a redactării raportului de control nr. 78509/07.07.2022, Curtea de Conturi a dispus 13 măsuri corective referitoare la perioada auditată.

În conformitate cu procedurile interne ale Curții de Conturi, Hidroelectrica a depus contestații, o parte dintre acestea fiind admise de către instituția în cauză.

Pentru restul de măsuri rămase în vigoare, Hidroelectrica a informat Curtea de Conturi în termenul legal stabilit cu privire la îndeplinirea acestora.

Facem precizarea că încă din timpul auditului, acolo unde au existat suspiciuni, pe aspectele identificate de Curte, Hidroelectrica a sesizat organele competente, făcând toate demersurile legale necesare atât pe parte penală, cât și civilă.

În situația în care Hidroelectrica va identifica și alte cazuri de neconformități, societatea va lua intern măsurile care se impun sau, în funcție de natura celor constatate, se va adresa autorităților competente, după caz.

Hidroelectrica reafirmă angajamentul său ferm pentru transparență instituțională în fața cetățenilor și a autorităților, precum și deschiderea către cooperarea cu instituțiile de control ale statului român, acționând cu responsabilitate și onestitate în ceea ce privește administrarea resurselor publice și private”.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
digi24.ro
image
Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România
stirileprotv.ro
image
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
gandul.ro
image
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
mediafax.ro
image
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Dramatic! Cristi Chivu i-a spus "adio", iar la trei luni distanță s-a retras la 26 de ani
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Experiența tinerei care la 24 de ani a lăsat tot și s-a dus să lucreze ca bonă în Elveția. Cât câștigă: Economisesc 2.000 de euro lunar
antena3.ro
image
Ciclonul Adel ajunge în România. Vine cu fenomene meteo extreme
observatornews.ro
image
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
În cât timp primeşti ajutorul de deces, în 2025: lista actualizată a actelor necesare
playtech.ro
image
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
În mai puțin de 24 de ore! Barcelona i-a decis soarta lui Ronald Araujo, după nota 1 cu Chelsea
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Ea este Elena, tânăra care și-a pierdut viața în Argeș, sub roțile unui camion! Ce mesaj a apărut pe rețelele sociale după decesul ei: „Te iubesc acum și pentru tot restul vieții”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Este lege! Înmatriculările auto, în totalitate online
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât