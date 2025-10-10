Tarifele de sistem s-au majorat de la 1 septembrie la toți furnizorii de energie electrică

Majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica, se va reflecta în preţul final al energiei însă impactul este unul minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, a anunţat Hidroelectrica.

Compania Hidroelectrica a adus la cunoștința clienților faptul că începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial.

Hidroelectrica a precizat că acest tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie din România, dar impactul în facturile emise în luna octombrie este infim, de mai puțin de 1% din valoarea totală a facturii.

Potrivit companiei, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creşterea înseamnă o diferenţă de aproximativ 70 de bani în factura finală.

„Începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial. Acest tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie din România. Ajustarea, stabilită prin decizie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a modificat tariful de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh pentru componenta care se referă la tariful reglementat pentru servicii de sistem aferente Transelectrica. Impactul asupra preţului final al energiei este minor, reprezentând sub 1% din valoarea totală a facturii de energie electrică (aproximativ 0,6%). Astfel, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creşterea se traduce printr-o diferenţă de aproximativ 70 de bani în factura finală", se precizează în comunicatul companiei.

Noul tarif se va reflecta în facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aferente consumului de energie din luna septembrie 2025.

Totodată, Hidroelectrica a precizat că îşi menţine oferta de preţ făcută către clienţi în ceea ce priveşte energia activă, componenta din tarif controlată de companie.