Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Cine este vinovat pentru evadarea afaceristului turc care a omorât un polițist. Ministrul Justiției: „A fost recompensat de 72 de ori"

Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că responsabilitatea pentru evadarea afaceristului turc Abdullah Atas aparține experților care fac evaluări în sistemul penitenciar. El a precizat că specialiștii au studiat comportamentul deținutului înainte de a-i acorda permisia de trei zile, după care bărbatul nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova.

Deținutul turc FOTO: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
Deținutul turc FOTO: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Afaceristul turc, condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, este în prezent dat în urmărire națională, după ce nu a revenit dintr-o permisie acordată între 23 și 26 ianuarie 2026. Polițiștii l-au căutat la domiciliul său din Voluntari, însă fără succes, și au demarat verificări pentru localizarea sa.

Răspunderea aparține experților în evaluări

Ministrul Marinescu a subliniat că acordarea permisiei a fost rezultatul unei evaluări detaliate a comportamentului deținutului, care, în cei zece ani de detenție, a primit 72 de recompense pentru comportament bun și 24 de permisii fără incidente anterioare.

„Responsabilitatea aparține celor care fac astfel de evaluări. Vom dispune verificări amănunțite pentru a vedea care este situația acestei persoane. Dacă vom identifica o responsabilitate concretă, vom lua cele mai ferme măsuri”, a declarat Marinescu, la Digi 24.

Potrivit ministrului, există angajați specializați în cadrul penitenciarelor din țară care evaluează deținuții „în privința comportamentului”. 

„Acest lucru se întâmplă etapizat, acest om executase 10 ani din pedeapsă. S-a apreciat în timp, în cei 10 ani de zile, prin evaluarea sa sistematică. Evaluarea se face de către specialiști, studiindu-i comportamentul, atitudinea, participarea la alte activități din penitenciar”, a adăugat Radu Marinescu

Cine este Abdullah Atas și cum s-a produs tragedia

Abdullah Atas, cunoscut în trecut ca „Regele veiozelor”, a fost condamnat în 2017 la peste 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, a lovit intenționat cu mașina polițistul Gheorghe Ionescu, agent al Brigăzii Rutiere, în timpul unui filtru de control în trafic.

Polițistul a fost târât pe o distanță de aproximativ 350 de metri și a decedat la spital la trei săptămâni după incident.

În detenție, Atas a fost recompensat de mai multe ori pentru comportament, ceea ce a permis trecerea sa în regim semi-deschis și acordarea permisiei care a dus la evadarea sa.

După constatarea neprezentării la penitenciar, polițiștii au început verificări pentru localizarea lui Abdullah Atas la nivel național.

Acesta este dat în urmărire oficială și încadrat la categoria „most wanted”. Autoritățile solicită sprijinul populației pentru orice informații care ar putea conduce la prinderea sa.

