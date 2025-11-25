search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cine este Kirill Seleznev, fost membru al conducerii Gazprom, vizat de ancheta privind actele de identitate românești obținute fraudulos

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Parchetul General a descins marți dimineață, 25 noiembrie, în mai multe locații din Suceava și din două sectoare ale Capitalei, într-o amplă anchetă privind obținerea frauduloasă de acte de identitate românești. Printre persoanele vizate se află Kirill Seleznev (51 de ani), fost membru al Consiliului de Administrație al gigantului Gazprom Neft, aflat pe lista de sancțiuni internaționale.

Kirill Seleznev, fost membru al Consiliului de Administrație al Gazprom. FOTO: X/@prestupniknet
Kirill Seleznev, fost membru al Consiliului de Administrație al Gazprom. FOTO: X/@prestupniknet

Potrivit informațiilor obținute de G4Media.ro, aproape 120 de persoane sunt cercetate pentru că ar fi folosit certificate de cetățenie false pentru transcrierea actelor de naștere și obținerea de documente românești.

Sursă citată susține că Seleznev a obținut prima carte de identitate românească la finalul lui 2023, de la Serviciul de Evidența Populației Bucecea, în cadrul unei rețele care ar fi mituit funcționari publici pentru eliberarea ilegală de acte. În 2024, acesta și-ar fi reînnoit buletinul în Sectorul 3, unde au loc și percheziții în prezent.

În iunie 2025, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 a cerut în instanță anularea actelor de naștere pentru Seleznev și doi membri ai familiei sale. Procesul are termen pe 12 decembrie la Judecătoria Sectorului 6.

Seleznev nu ar fi depus niciodată cerere pentru obținerea cetățeniei române și nu ar fi depus jurământul, fiind acuzat că a folosit un certificat de cetățenie fals, achiziționat prin intermediul unui procurator. Vulnerabilitatea exploatată: România nu dispune de o bază de date electronică națională cu certificatele de cetățenie, la care funcționarii locali să aibă acces.

De ce avea nevoie Seleznev de acte românești

Surse judiciare susțin că fostul membru Gazprom ar fi încercat să evite sancțiunile internaționale – inclusiv interdicțiile de călătorie – impuse de SUA, Marea Britanie și Australia. În actualizările din aprilie 2025, numele său apare cu mențiuni privind implicarea în scheme de corupție din cadrul Gazprom și în generarea de venituri ilicite pentru Vladimir Putin și apropiații săi.

Peste 300 de cetățeni ruși, beneficiari ai unei scheme similare

Investigația G4Media.ro a dezvăluit că aproximativ 300 de cetățeni ruși ar fi obținut în ultimii ani acte românești în mod fraudulos. În aproape 20 de cazuri, aceștia ar fi folosit identitatea unor soldați ucraineni morți pe front după invazia Rusiei în 2022.

Mulți dintre beneficiari ar fi persoane aflate pe liste de sancțiuni internaționale, inclusiv oligarhi apropiați Kremlinului. Toți au fost dați recent în consemn la Poliția de Frontieră.

Parchetul General: zeci de persoane cercetate, mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției

Într-un răspuns transmis G4Media.ro, Parchetul General a precizat că au fost încheiate patru acorduri de recunoaștere a vinovăției cu intermediari – cetățeni români și ucraineni – acuzați de complicitate la luare de mită și fals informatic.

Ancheta vizează și proprietari de imobile care au luat în spațiu persoane născute în Rusia, Ucraina și Republica Moldova, dar și funcționari publici suspectați de noi acte ilegale.

În alte două dosare, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pentru 96, respectiv 23 de cetățeni care ar fi folosit certificate de cetățenie false pentru a-și obține acte românești.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Celofan, ciolofan sau ceolofan: cea mai comună greșeală pe care o fac românii. Puțini știu varianta corectă
playtech.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Drona care a pătruns pe teritoriul României, în această dimineață, a fost găsită
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Crește prețul alimentelor de bază! Anunț pentru toți românii
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol