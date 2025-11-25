Cine este Kirill Seleznev, fost membru al conducerii Gazprom, vizat de ancheta privind actele de identitate românești obținute fraudulos

Parchetul General a descins marți dimineață, 25 noiembrie, în mai multe locații din Suceava și din două sectoare ale Capitalei, într-o amplă anchetă privind obținerea frauduloasă de acte de identitate românești. Printre persoanele vizate se află Kirill Seleznev (51 de ani), fost membru al Consiliului de Administrație al gigantului Gazprom Neft, aflat pe lista de sancțiuni internaționale.

Potrivit informațiilor obținute de G4Media.ro, aproape 120 de persoane sunt cercetate pentru că ar fi folosit certificate de cetățenie false pentru transcrierea actelor de naștere și obținerea de documente românești.

Sursă citată susține că Seleznev a obținut prima carte de identitate românească la finalul lui 2023, de la Serviciul de Evidența Populației Bucecea, în cadrul unei rețele care ar fi mituit funcționari publici pentru eliberarea ilegală de acte. În 2024, acesta și-ar fi reînnoit buletinul în Sectorul 3, unde au loc și percheziții în prezent.

În iunie 2025, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 a cerut în instanță anularea actelor de naștere pentru Seleznev și doi membri ai familiei sale. Procesul are termen pe 12 decembrie la Judecătoria Sectorului 6.

Seleznev nu ar fi depus niciodată cerere pentru obținerea cetățeniei române și nu ar fi depus jurământul, fiind acuzat că a folosit un certificat de cetățenie fals, achiziționat prin intermediul unui procurator. Vulnerabilitatea exploatată: România nu dispune de o bază de date electronică națională cu certificatele de cetățenie, la care funcționarii locali să aibă acces.

De ce avea nevoie Seleznev de acte românești

Surse judiciare susțin că fostul membru Gazprom ar fi încercat să evite sancțiunile internaționale – inclusiv interdicțiile de călătorie – impuse de SUA, Marea Britanie și Australia. În actualizările din aprilie 2025, numele său apare cu mențiuni privind implicarea în scheme de corupție din cadrul Gazprom și în generarea de venituri ilicite pentru Vladimir Putin și apropiații săi.

Peste 300 de cetățeni ruși, beneficiari ai unei scheme similare

Investigația G4Media.ro a dezvăluit că aproximativ 300 de cetățeni ruși ar fi obținut în ultimii ani acte românești în mod fraudulos. În aproape 20 de cazuri, aceștia ar fi folosit identitatea unor soldați ucraineni morți pe front după invazia Rusiei în 2022.

Mulți dintre beneficiari ar fi persoane aflate pe liste de sancțiuni internaționale, inclusiv oligarhi apropiați Kremlinului. Toți au fost dați recent în consemn la Poliția de Frontieră.

Parchetul General: zeci de persoane cercetate, mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției

Într-un răspuns transmis G4Media.ro, Parchetul General a precizat că au fost încheiate patru acorduri de recunoaștere a vinovăției cu intermediari – cetățeni români și ucraineni – acuzați de complicitate la luare de mită și fals informatic.

Ancheta vizează și proprietari de imobile care au luat în spațiu persoane născute în Rusia, Ucraina și Republica Moldova, dar și funcționari publici suspectați de noi acte ilegale.

În alte două dosare, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale pentru 96, respectiv 23 de cetățeni care ar fi folosit certificate de cetățenie false pentru a-și obține acte românești.