„Riscul înghețării conflictului în condiții favorabile Moscovei nu a dispărut”, susține politologul Margarita Zavadskaia după discuțiile SUA–Ucraina de la Geneva și reacția Rusiei

Politolog și sociologul rus Margarita Zavadskaia, trecută de Moscova pe pe lista agenților străini, afirmă că negocierile dintre delegaţiile Ucrainei şi Statelor Unite, desfăşurate la Geneva pe 23 noiembrie, au dus la ajustarea planului iniţial de pace propus de administraţia Trump — un document în 28 de puncte, considerat avantajos pentru Moscova. Cu toate acestea, subliniază ea, Kievul continuă să fie presat să accepte compromisuri „semnificative şi asimetrice”.

Într-un interviu acordat publicaţiei Novaia-Europa, Zavadskaia a declarat că Rusia „este în linii mari dispusă să continue războiul” şi vede actualul ciclu de discuţii drept o oportunitate de a obţine concesii rapide. „Un plan care nu îi satisface obiectivele strategice va fi probabil respins sau ignorat. Totuşi, mult depinde de modul în care îl va evalua Donald Trump”, a spus ea.

Potrivit relatărilor Novaia-Europa, reprezentanţii SUA şi ai Ucrainei au vorbit după întâlnire despre „progrese semnificative” şi despre un „document-cadru actualizat privind pacea”. Cele două delegaţii ar fi convenit asupra majorităţii prevederilor din propunerea americană, modificând totodată o parte substanţială dintre punctele disputate. Divergenţele centrale — legate de statutul teritoriilor şi de perspectiva aderării Ucrainei la NATO — au rămas însă în afara cadrului de negociere.

Zavadskaia consideră că ajustările aduse planului reflectă „toxicitatea politică” a versiunii iniţiale. „Acum este mai puţin confruntaţional pentru Kiev, dar riscul de a îngheţa conflictul în termeni favorabili Moscovei nu a dispărut. Problemele majore — teritoriile, garanţiile de securitate şi prezenţa occidentală — rămân nerezolvate. Kremlinul va continua presiunea şi negocierile dificile”, a afirmat ea.

În opinia politologului, disponibilitatea Rusiei de a face concesii în privinţa punctelor esenţiale — statutul teritoriilor ocupate şi politica NATO — va depinde în mare măsură de poziţia Washingtonului şi de nivelul presiunii americane asupra Kremlinului.

„Mi se pare că asistăm la o nouă testare a terenului, un nou ciclu al aceloraşi discuţii. Este evident că interesele strategice ale părţilor aflate în război rămân foarte îndepărtate una de cealaltă”, a concluzionat Zavadskaia.