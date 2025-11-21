UE interzice promovarea și organizarea de voiaje turistice în Rusia. Țara cea mai afectată

Uniunea Europeană a publicat joi, în Jurnalul Oficial, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni impus Rusiei, care include interdicția de a organiza sau promova voiaje turistice individuale ori de grup către această țară, relatează Le Figaro. Măsura vine într-un context în care turismul străin către Rusia s-a prăbușit dramatic în ultimii ani. În 2022, Rusia a fost vizitată de doar 200.100 de turiști străini, față de peste cinci milioane în 2019, potrivit Asociaţiei tur-operatorilor din Rusia (ATTOR).

Bulgaria pare a fi țara cea mai expusă acestei interdicții. La Sofia, presa locală relatează că numeroase agenții au fost obligate să își anuleze circuitele și excursiile în Rusia, sub riscul unor sancțiuni deosebit de severe. În ultimii ani, mai multe agenții locale au continuat să ofere sejururi la Moscova sau Sankt Petersburg, în ciuda războiului declanșat în Ucraina în februarie 2022. În Italia, unii touroperatori ar fi, de asemenea, afectați, dar într-o măsură mai mică.

„Sancțiunile vizează atât voiaje de grup, cât și voiaje individuale și interzic publicitatea acestor servicii și activitatea însoțitorilor turiștilor ruși”, a declarat Pavlina Ilieva, președinta Asociaţiei „Union Avenir du Tourisme”, pentru publicația Sofia Sega. În Bulgaria, nerespectarea măsurilor poate aduce sancțiuni de până la un milion de leva (aproximativ 510.000 de euro) sau chiar pedepse cu închisoarea, potrivit postului bTV.

Cererea rămâne scăzută, dar nu dispare complet

Prin interzicerea oricărei activități turistice organizate, UE încearcă să taie o potențială sursă de venituri, dar mai ales să limiteze schimburile neesențiale.

Deși destinațiile Moscova și Sankt Petersburg continuă să atragă o parte dintre vizitatorii asiatici, agențiile europene remarcă un interes tot mai redus. „Nu dispunem de date exacte, dar există în continuare turism în Rusia, datorită călătorilor asiatici”, afirmă Mailys Lauru, directoare de vânzări la Marco Vasco. „Noi nu suntem autorizaţi să vindem voiaje în Rusia”, precizează ea, adăugând că unele cereri provin fie de la turiști neinformați despre contextul geopolitic, fie de la persoane care caută rute alternative, prin Turcia, sau ajutor în obținerea vizelor.

Platforma Evaneos, specializată în călătorii personalizate, confirmă lipsa interesului. „Nu primim cereri de la călători către această destinaţie”, transmite compania, care promovează alternative precum Georgia sau Kîrgîzstan — destinații ce înregistrează o creștere de 80% a solicitărilor în 2025 față de 2024.

Pe teren, situația este vizibilă. La Sankt Petersburg, ghidul francofon Anwar Tuiek, în vârstă de 35 de ani, spune că a remarcat o scădere severă a numărului de turiști internaționali. „Din nefericire, aproape nu mai avem deloc turişti francofoni care să vină să ne viziteze ţara”, afirmă el. Vizitatorii europeni sunt în prezent înlocuiți de un flux redus de turiști din Algeria sau Tunisia.

„Agenţiile de voiaj franceze nu mai lucrează cu Rusia. Este complicat la nivelul zborurilor şi plăţilor. Există în continuare persoane care găsesc ghizi, fără să treacă prin agenţii”, mai explică Tuiek. În lipsa turiștilor, unii ghizi și-au transformat activitatea într-un hobby, iar alții au renunțat complet la meserie.