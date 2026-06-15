Analiză Pesimism major în rândul românilor: 72% văd economia în termeni negativi, iar peste 40% ar băga orice ban în plus direct la pusculiță

Consumatorii români devin tot mai pesimiști în privința perspectivelor economice și politice ale țării, iar acest sentiment se reflectă în modul în care își gestionează bugetele, potrivit celui mai recent studiu privind percepțiile consumatorilor realizat de Boston Consulting Group (BCG).

Rezultatele arată că românii sunt semnificativ mai îngrijorați decât media consumatorilor europeni în ceea ce privește economia, inflația, costurile energiei și incertitudinile geopolitice, în timp ce încrederea în revenirea rapidă a consumului rămâne redusă.

Percepția asupra economiei, inflației și climatului politic

Aproape trei sferturi (72%) dintre consumatorii români descriu situația economică a țării în termeni negativi, în creștere cu opt puncte procentuale față de anul trecut și peste media europeană de 56%.

În topul preocupărilor se află prețurile la energie (75%) și inflația (73%), cele mai ridicate niveluri din Europa în rândul principalelor teme analizate de BCG. În același timp, 73% dintre respondenți au o percepție negativă asupra climatului politic, comparativ cu 61% la nivel european.

Starea personală și comportamentul de economisire

În contrast cu percepția asupra economiei, românii continuă să își evalueze pozitiv situația personală. Peste trei sferturi (77%) își apreciază pozitiv sănătatea mentală, iar 62% sănătatea fizică, ambele peste mediile europene.

În ceea ce privește comportamentul financiar, peste 40% dintre consumatori declară că, în cazul unor venituri suplimentare, ar alege să economisească, nu să cheltuie.

„Cea mai relevantă constatare este că românii ar economisi banii în cazul unei creșteri de venituri, mai degrabă decât să îi cheltuie. Ei anticipează scăderea veniturilor, iar peste 40% declară că orice venit suplimentar ar merge direct către economii”, a declarat György Lakatos-Török, Partener BCG.

Potrivit acestuia, în acest context, promoțiile au un impact limitat asupra volumului total de consum, influențând mai degrabă alegerea brandurilor din coșul existent.

Așteptări privind prețurile și veniturile

Studiul arată că 83% dintre români anticipează creșteri suplimentare ale prețurilor bunurilor și serviciilor în perioada următoare.

În paralel, respondenții se așteaptă la o continuare a presiunii asupra veniturilor în următoarele șase luni, ceea ce menține un comportament de consum precaut.

Cheltuielile de bază ale gospodăriilor rămân ridicate, în timp ce consumatorii devin mai selectivi și mai atenți la structurarea bugetelor.

Structura consumului pe categorii

Consumatorii români continuă să prioritizeze bunurile esențiale, în special alimentele, produsele de îngrijire a locuinței și produsele pentru animale de companie.

În schimb, sunt anticipate reduceri de consum în categoriile discreționare, precum modă, mobilier, băuturi alcoolice și băuturi non-alcoolice.

În multe cazuri, ajustările nu înseamnă eliminarea categoriilor, ci reducerea volumelor, amânarea achizițiilor și o selecție mai strictă a produselor cumpărate.

Evoluții la nivel european

La nivel european, pesimismul privind economia continuă să crească pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 56% în 2026, față de 54% în 2025 și 49% în 2024.

În același timp, 53% dintre consumatorii europeni sunt îngrijorați de situația financiară zilnică, iar șase din zece își exprimă îngrijorarea cu privire la veniturile la pensie.

Tendințele de consum urmează o direcție similară, cu accent pe bunuri esențiale în detrimentul celor discreționare.

Factori de influență în deciziile de cumpărare

Raportul calitate-preț este principalul criteriu de achiziție în majoritatea categoriilor analizate.

Potrivit BCG, 77% dintre consumatorii români afirmă că promoțiile influențează deciziile de cumpărare, iar între 45% și 64% declară că ar schimba brandul pentru o ofertă mai bună.

Totuși, consumatorii români rămân ușor mai loiali brandurilor decât media europeană, în ciuda presiunii pe preț, ceea ce indică un comportament mixt între căutarea valorii și fidelitate.

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Branduri private și percepția asupra calității

Adoptarea mărcilor private rămâne sub media europeană în mai multe categorii.

Doar 35% dintre cumpărătorii români de produse alimentare achiziționează frecvent mărci ale retailerilor, cu cinci puncte procentuale sub media europeană.

În continuare, mulți consumatori percep produsele de brand ca fiind superioare din punct de vedere al calității și eficienței.

Canale de cumpărare și sustenabilitate

România rămâne în urma multor piețe europene în utilizarea canalelor digitale pentru descoperirea și achiziția de produse, în special în categoriile modă, mobilier, electrocasnice și produse pentru animale de companie.

În consecință, magazinele fizice continuă să joace un rol important în decizia de cumpărare.

În ceea ce privește sustenabilitatea, 59% dintre consumatori o iau în considerare cel puțin ocazional, însă doar 16% sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse sustenabile, ușor sub media europeană de 17%.