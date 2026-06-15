search
Luni, 15 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Senatorul USR Ștefan Pălărie se află la Interviurile Adevărul

Analiză Pesimism major în rândul românilor: 72% văd economia în termeni negativi, iar peste 40% ar băga orice ban în plus direct la pusculiță

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Consumatorii români devin tot mai pesimiști în privința perspectivelor economice și politice ale țării, iar acest sentiment se reflectă în modul în care își gestionează bugetele, potrivit celui mai recent studiu privind percepțiile consumatorilor realizat de Boston Consulting Group (BCG).

Doi oameni analizează niște grafice economice
Românii devin extrem de pesimiști în privința economiei țării. Foto arhivă

Rezultatele arată că românii sunt semnificativ mai îngrijorați decât media consumatorilor europeni în ceea ce privește economia, inflația, costurile energiei și incertitudinile geopolitice, în timp ce încrederea în revenirea rapidă a consumului rămâne redusă.

Percepția asupra economiei, inflației și climatului politic

Aproape trei sferturi (72%) dintre consumatorii români descriu situația economică a țării în termeni negativi, în creștere cu opt puncte procentuale față de anul trecut și peste media europeană de 56%.

În topul preocupărilor se află prețurile la energie (75%) și inflația (73%), cele mai ridicate niveluri din Europa în rândul principalelor teme analizate de BCG. În același timp, 73% dintre respondenți au o percepție negativă asupra climatului politic, comparativ cu 61% la nivel european.

Starea personală și comportamentul de economisire

În contrast cu percepția asupra economiei, românii continuă să își evalueze pozitiv situația personală. Peste trei sferturi (77%) își apreciază pozitiv sănătatea mentală, iar 62% sănătatea fizică, ambele peste mediile europene.

În ceea ce privește comportamentul financiar, peste 40% dintre consumatori declară că, în cazul unor venituri suplimentare, ar alege să economisească, nu să cheltuie.

„Cea mai relevantă constatare este că românii ar economisi banii în cazul unei creșteri de venituri, mai degrabă decât să îi cheltuie. Ei anticipează scăderea veniturilor, iar peste 40% declară că orice venit suplimentar ar merge direct către economii”, a declarat György Lakatos-Török, Partener BCG.

Potrivit acestuia, în acest context, promoțiile au un impact limitat asupra volumului total de consum, influențând mai degrabă alegerea brandurilor din coșul existent.

Așteptări privind prețurile și veniturile

Studiul arată că 83% dintre români anticipează creșteri suplimentare ale prețurilor bunurilor și serviciilor în perioada următoare.

În paralel, respondenții se așteaptă la o continuare a presiunii asupra veniturilor în următoarele șase luni, ceea ce menține un comportament de consum precaut.

Cheltuielile de bază ale gospodăriilor rămân ridicate, în timp ce consumatorii devin mai selectivi și mai atenți la structurarea bugetelor.

Structura consumului pe categorii

Consumatorii români continuă să prioritizeze bunurile esențiale, în special alimentele, produsele de îngrijire a locuinței și produsele pentru animale de companie.

În schimb, sunt anticipate reduceri de consum în categoriile discreționare, precum modă, mobilier, băuturi alcoolice și băuturi non-alcoolice.

În multe cazuri, ajustările nu înseamnă eliminarea categoriilor, ci reducerea volumelor, amânarea achizițiilor și o selecție mai strictă a produselor cumpărate.

Evoluții la nivel european

La nivel european, pesimismul privind economia continuă să crească pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 56% în 2026, față de 54% în 2025 și 49% în 2024.

În același timp, 53% dintre consumatorii europeni sunt îngrijorați de situația financiară zilnică, iar șase din zece își exprimă îngrijorarea cu privire la veniturile la pensie.

Tendințele de consum urmează o direcție similară, cu accent pe bunuri esențiale în detrimentul celor discreționare.

Factori de influență în deciziile de cumpărare

Raportul calitate-preț este principalul criteriu de achiziție în majoritatea categoriilor analizate.

Potrivit BCG, 77% dintre consumatorii români afirmă că promoțiile influențează deciziile de cumpărare, iar între 45% și 64% declară că ar schimba brandul pentru o ofertă mai bună.

Totuși, consumatorii români rămân ușor mai loiali brandurilor decât media europeană, în ciuda presiunii pe preț, ceea ce indică un comportament mixt între căutarea valorii și fidelitate.

Cum i-au afectat pe români măsurile economice ale Guvernului Bolojan. Taxe mai mari, scumpiri și promisiunea reducerii risipei

Branduri private și percepția asupra calității

Adoptarea mărcilor private rămâne sub media europeană în mai multe categorii.

Doar 35% dintre cumpărătorii români de produse alimentare achiziționează frecvent mărci ale retailerilor, cu cinci puncte procentuale sub media europeană.

În continuare, mulți consumatori percep produsele de brand ca fiind superioare din punct de vedere al calității și eficienței.

Canale de cumpărare și sustenabilitate

România rămâne în urma multor piețe europene în utilizarea canalelor digitale pentru descoperirea și achiziția de produse, în special în categoriile modă, mobilier, electrocasnice și produse pentru animale de companie.

În consecință, magazinele fizice continuă să joace un rol important în decizia de cumpărare.

În ceea ce privește sustenabilitatea, 59% dintre consumatori o iau în considerare cel puțin ocazional, însă doar 16% sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse sustenabile, ușor sub media europeană de 17%.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
digi24.ro
image
Cine sunt liberalii care sunt în tabăra premierului desemnat Adrian Veștea. Parlamentarii PNL dispuși să îi voteze Cabinetul
stirileprotv.ro
image
Lista lui Veștea. Cine sunt parlamentarii liberali care l-ar susține pe premierul desemnat – SURSE
gandul.ro
image
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
mediafax.ro
image
Medeea, soția lui Florin Tănase, imagini inedite dintr-o destinație de vacanță de 5 stele. Cât costă aici o singură noapte de cazare
fanatik.ro
image
Când vom putea circula integral pe autostrada Sibiu-Pitești. În șase ani s-au construit doar 54 de kilometri, mai puțin de jumătate din proiect. Ce spune secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
libertatea.ro
image
Adrian Veștea l-a sunat pe Ilie Bolojan. „Mi-am surprins şi familia. Am avut de dat foarte multe explicaţii”
digi24.ro
image
Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
Numit "trădător" și "impostor" pentru ce a făcut la Cupa Mondială, Justin Trudeau a venit cu răspunsul
digisport.ro
image
25 de șoferi, reținuți în cazul furtului de benzină și motorină de la Iași. Cum era sustras carburantul
click.ro
image
Ce rol au lamelele verzi de pe marginea autostrăzii? Mulți șoferi le văd zilnic fără să știe la ce folosesc
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Obiceiul zilnic care ne afectează memoria și poate duce la anxietate și depresie
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
cancan.ro
image
Un pensionar cu grupe de muncă obține în instanță creșterea pensiei. Ajunge la 5.100 lei cu o cerere
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
prosport.ro
image
Locul de muncă unde ai şase luni libere pe an și ești plătit și când stai acasă. Nu ai nevoie de facultate, meseria atrage tot mai mulți tineri
playtech.ro
image
După retragerea oficială, Simona Halep cere dreptul la intimitate: „Vreau pur și simplu să-mi trăiesc alegerile în felul meu”
fanatik.ro
image
Un primar PNL reacționează la nominalizarea lui Adrian Veștea. Mario de Mezzo cere „anticipate”
ziare.com
image
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
digisport.ro
image
Japonezii au cucerit din nou internetul! Gestul făcut după meciul cu Olanda a impresionat o lume întreagă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine este soția lui Adrian Veștea. Anca ocupă o funcție importantă la stat. Au împreună doi băieți, unul absolvent de liceul, iar altul student la Fizică, la Măgurele
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Adio, pensii și salarii!
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Averea lui Adrian Veștea, premierul desemnat: 67.000 de mp de teren, case și economii în trei valute
click.ro
image
Realizare uriașă în medicină. O boală autoimună gravă, adusă în remisie cu o terapie care reprogramează sistemul imunitar
click.ro
image
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate
click.ro
Regina Letizia a Spaniei, GettyImages (4) jpg
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Bucovăț (© Camelia Săvescu / Muzeul Olteniei)
Tezaurul de la Bucovăț, o mărturie a rafinamentului artei orfevrăriei medievale românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au văzut-o și au cumpărat-o pe loc! Cum arată vila în care locuiește Adelina Pestrițu alături de familia sa
image
Averea lui Adrian Veștea, premierul desemnat: 67.000 de mp de teren, case și economii în trei valute

OK! Magazine

image
Modelul care ar fi avut o aventură cu Brad Pitt face „sex compulsiv” de când a divorțat! „Gata cu fata cea bună!”

Click! Pentru femei

image
Luna nouă în Gemeni din 15 iunie 2026 ne „vorbește‟ despre experiențe noi. Care sunt nativii favorizați de tranzitul Lunii?

Click! Sănătate

image
Ce mănâncă Prințul Wiliam la micul dejun pentru a rămâne sănătos?