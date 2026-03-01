Gelozia a dus la tragedie. Atlet ucis în propria locuință de către parteneră. L-a înjunghiat de mai mult ori cu cuțitul

America a fost lovită de vestea tragică a morții lui Kevaughn Goldson, tânărul atlet jamaican în vârstă de 23 de ani. Student la Universitatea Lincoln, Goldson a fost găsit cu răni prin înjunghiere în propria locuință, iar autoritățile o cercetează pe iubita sa ca fiind prima suspectă a cazului.

Conform poliției din Jefferson City, ofițerii au răspuns unui apel de urgență în zorii zilei și l-au găsit pe Goldson grav rănit la piept și spate. Transportat rapid cu elicopterul la Spitalul Universitar, tânărul nu a supraviețuit, în ciuda eforturilor medicilor, potrivit sportal.blic.rs.

Denita Jackson, partenera lui Kevaughn, a fost arestată, acuzată fiind de omor. În vârstă de 27 de ani, tânăra este și ea atletă de performanță.

Potrivit anchetei, tragedia a pornit după o ceartă între cei doi, legată aparent de suspiciuni de infidelitate. Jackson le-a povestit anchetatorilor cum s-a întors mai devreme acasă, simțindu-se rău, și l-a găsit pe Kevaughn Goldson în cameră, împreună cu una dintre colegele sale.

Situația a degenerat, iar cei doi au început să se certe. Ea susține că, în timpul conflictului, acesta a lovit-o și a încercat să o sugrume, iar în încercarea de a se apăra, Denita a folosit un cuțit aflat sub pat, înjunghiindu-l pe acesta de mai multe ori.

Cazul este încă în curs de investigare, iar instanța urmează să decidă în zilele următoare ce măsuri vor fi luate.