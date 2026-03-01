search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Oana Țoiu participă la reuniunea extraordinară a miniștrilor UE privind situaţia din Orientul Mijlociu. În România, Garda Revoluționară Iraniană este pe lista organizațiilor teroriste

Publicat:

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe al UE, convocată după moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei și escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Oana Ţoiu participă la reuniunea extraordinară a miniștrilor UE. FOTO: MAE
Oana Ţoiu participă la reuniunea extraordinară a miniștrilor UE. FOTO: MAE

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că va lua parte, duminică, 1 martie, la ședința extraordinară a Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene, convocată în contextul deteriorării rapide a situației de securitate din Orientul Mijlociu, după moartea ayatollahului Ali Khamenei și intensificarea confruntărilor militare din regiune.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, ea a subliniat importanța momentului pentru stabilitatea regională și pentru securitatea internațională şi a precizat că, în România, Garda Revoluționară Iraniană este pe lista organizațiilor teroriste.

Participarea României la reuniunea de urgență a UE vine într-un moment de maximă tensiune în Orientul Mijlociu, în care comunitatea internațională încearcă să evite extinderea conflictului și să mențină stabilitatea regională.

 „Anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură.

România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță.

În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială.

În contextul desfășurării, în acest moment, a reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, reafirmăm poziția României, potrivit căreia este esențială asigurarea păcii și securității regionale în Orientul Mijlociu. Statele implicate în acțiuni militare au responsabilitatea de a proteja populația civilă.

Am avut o discuție aprofundată cu ambasadorii României din regiune, care m-au informat cu privire la situația din teren. De asemenea, am avut schimburi de opinii cu omologi din Europa și din regiune.

Împărtășim preocupările acestora privind securitatea regională și exprimăm solidaritatea României cu Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Regatul Arabiei Saudite, precum și condamnarea fermă a atacurilor cu drone și rachete lansate de Iran împotriva acestora.

În ultimele luni, având în vedere acțiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetățeni, precum și nerespectarea constantă a acordurilor și prevederilor privind neproliferarea nucleară, am adoptat un regim european de sancțiuni și am inclus Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste.

Iranul este, de asemenea, statul care a furnizat proiectarea dronelor rusești utilizate într-un conflict brutal pe continentul european.

Voi participa astăzi la reuniunea extraordinară a Consiliului Afaceri Externe, unde vom discuta atât despre modalitățile prin care ne protejăm cetățenii aflați în regiune, cât și despre căile de dialog diplomatic cu statele din regiune și cu partenerii noștri transatlantici pentru a preveni un conflict pe termen lung”, a transmis Oana Ţoiu pe platforma X, duminică, 1 martie.

