Adrian Năstase, răspunde criticilor MAE după ce a stat lângă Putin și Kim Jong Un la Beijing: „Nu cred că pot decide pe cine să invite preşedintele Xi în ţara sa”

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat după ce ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a spus că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”.

Adrian Năstase, fostul premier al României, a revenit cu un răspuns pentru Ministerul Afacerilor Externe, după comentariile legate de prezența sa la parada militară de la Beijing, alături de disctatorii lumii, Vladimir Putin și liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un.

Pe blogul personal, Năstase a răspuns desclarațiilor făcute de ministrul Român de Externe Oana Țoiu, care a spus miercuri că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, făcând referire la foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

”La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar şi deci de persoană particulară. În nici un caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. ⁠Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing şi nu la Moscova. ⁠ Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite preşedintele Xi în ţara sa. Cum nu pot să decid pe cine să invite preşedintele Trump în Alaska. ⁠ Cândva, va trebui să explic, mai pe larg, despre importanţa memoriei în politica externă”, a scris Adrian Năstase pe blog.

Adrian Năstase a dezvăluit marți faptul că a fost invitat la eveniment în calitate de fost demnitar.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Război Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o recepție oferită de liderii chinezi” a dezvăluit Adrian Năstase pe blogul său.

Pe lângă participarea la ceremonii, fostul prim-ministru a avut și o întrevedere cu reprezentanți din departamentul internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, discutând despre relațiile bilaterale și despre contextul geopolitic actual.

În afară de Adrian Năstase, a participat și fostul premier Viorica Dăncilă la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei.

Pe podiumul central de la Tiananmen s-au aflat liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. Cei trei au fost însoțiți de delegații din peste 26 de state – o demonstrație simbolică de unitate între regimuri autocratice și state care contestă ordinea globală actuală, relatează CNN.