Wizz Air lansează 15 noi rute de pe aeroporturi din România

Compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea rețelei sale prin introducerea a 15 noi rute de la București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov către destinații populare din Europa și nu numai.

Noile rute sunt către destinații populare și mult așteptate din Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Maroc, Norvegia, Portugalia, Spania și Suedia.

Rute noi din București

O conexiune din București Otopeni către Berlin (Germania) va începe în 26 octombrie, cu zboruri în zilele de marți, miercuri, joi, sâmbătă și duminică. În aceeași zi, Wizz Air va mai lansa două conexiuni și către Praga (Republica Cehă), operată în fiecare luni, miercuri, vineri și duminică, și Bordeaux (Franța), cu zboruri miercurea și duminica. O a patra destinație, Turku (Finlanda), va fi disponibilă începând cu 27 octombrie, cu zboruri în fiecare luni și vineri. Din 31 martie 2026, pasagerii vor putea zbura și către Faro (Portugalia), cu plecări marțea și sâmbăta.

Rute noi din Cluj-Napoca

O rută nouă și interesantă din Cluj-Napoca către Marrakesh (Maroc) va decola în 26 octombrie, cu zboruri joia și duminica. Începând cu 27 octombrie, compania aeriană va conecta Cluj-Napoca de Stockholm Skavsta (Suedia), cu operare în zilele de luni și vineri, în sezonul de iarnă, respectiv joi și duminică, în sezonul de vară. Din 28 octombrie, destinația Oslo Sandefjord Torp (Norvegia) va fi disponibilă marți și sâmbătă, în sezonul de iarnă, și luni și vineri, în sezonul de vară. În 29 martie 2026, o altă rută către Milano Malpensa (Italia) va fi adăugată în program, cu zboruri în fiecare luni, miercuri, vineri și duminică.

Rute noi din Iași

Din 27 octombrie, Wizz Air va opera zboruri din Iași către Copenhaga (Danemarca) în fiecare luni și vineri, în sezonul de iarnă, respectiv marți și sâmbătă, în sezonul de vară. În 28 octombrie, Praga (Republica Cehă) și Valencia (Spania) se vor alătura rețelei, ambele cu zboruri marțea și sâmbăta. A patra rută, către Pescara (Italia), va debuta în data de 9 decembrie, cu plecări tot în zilele de marți și sâmbătă.

Rute noi din Brașov

Începând cu 28 octombrie, Wizz Air are plăcerea să lanseze o nouă rută din Brașov către Milano Malpensa (Italia), cu zboruri marți, joi și sâmbătă. Din 27 ianuarie 2026, compania aeriană va opera, de asemenea, zboruri din Brașov către Roma Fiumicino (Italia), cu operare în fiecare marți, joi și sâmbătă.

În prezent, compania aeriană are disponibile 228 de rute de la 13 aeroporturi din România la vânzare pentru sezonul de iarnă, conectând pasagerii la 85 de destinații din 27 de țări. În ultimii 19 ani, Wizz Air a stabilit opt baze operaționale la București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava și Timișoara. Compania are peste 1.600 de angajați în România.