Incident pe Aeroportul Băneasa: o aeronavă a ratat aterizarea și a ajuns pe iarbă. Două curse au fost redirecționate spre Aeroportul Henri Coandă

O aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa „Aurel Vlaicu” și a intrat în zona cu iarbă, în cursul dimineții de vineri, 31 octombrie.

UPDATE Ce se întâmplă cu cele două curse redirecționate

Avionul Ryanair va reveni cam în 30 minute pe Aeroportul Băneasa, de unde va decola către Memmingen, a precizat CNAB.

Cursa Wizz Air București - Napoli va fi operată de pe Aeroportul Henri Coandă.

Știrea inițială

„Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă”, a precizat, într-un comunicat, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Pentru siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei.

„Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă și a redevenit operațională la ora 09.25. Cursele Ryanair Memmingen – București și Wizz Air Napoli - București, care erau programate să aterizeze pe Aeroportul Băneasa, au fost redirecționate pe Aeroportul Henri Coandă”, se mai arată în comunicat.

Incidentul este investigat de către autoritățile competente.



