Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
Cursuri online în 10 școli din țară din cauza vremii severe. 3.000 de elevi stau acasă

Publicat:

Ministerul Educaţiei a transmis că marți, 13 ianuarie, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ, astfel că aproximativ 3.000 de elevi vor sta acasă. În trei școli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.

Aproximativ 3.000 de elevi vor face marţi cursuri online/FOTO: Pixabay
Aproximativ 3.000 de elevi vor face marţi cursuri online/FOTO: Pixabay

Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 17.00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, marţi, 13 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în 10 unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 3000 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare şi câte două în judeţele Timiş şi Teleorman”, anunţă, luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Sursa citată a precizat că în trei unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

Ministerul mai anunţă că situaţia se poate modifica în funcţie de evoluţia vremii şi deciziile autorităţilor locale.

Luni, meteorologii au anunțat că vremea va fi deosebit de rece în toată ţara, până miercuri, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Dimineţile şi serile vor fi geroase, mai ales în Banat, Crişana, Maramureş şi Transilvania, dar şi în zonele montane, unde temperaturile pot coborî până la -20 de grade.

