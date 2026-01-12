Uniunea Europeană anunță măsuri fără precedent împotriva Iranului. Diplomații republicii islamice, interziși în Parlamentul European

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, anunță restricționarea accesului diplomaților iranieni în sediile PE, ca semn de sprijin pentru protestele din Iran.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a făcut luni, 12 ianuarie, un anunț fără precedent, potrivit căruia diplomații și reprezentanții Republicii Islamice Iran vor fi interziși în toate sediile Parlamentului European.

Măsura survine în contextul protestelor masive din Iran, unde cetățenii continuă să ceară libertate și respectarea drepturilor fundamentale, în special după represiunile violente ale autorităților împotriva demonstrațiilor.

Metsola a subliniat poziția Parlamentului European într-o postare pe platforma X.

„Nu putem continua ca și până acum.

În timp ce curajosul popor iranian continuă să lupte pentru drepturile și libertatea sa, astăzi am luat decizia de a interzice accesul întregului personal diplomatic și al oricăror alți reprezentanți ai Republicii Islamice Iran în toate sediile Parlamentului European.

Această Cameră nu va contribui la legitimarea acestui regim care s-a menținut la putere prin tortură, represiune și crimă”, a scris luni președintele Parlamentului European.

It cannot be business as usual.As the brave people of Iran continue to stand up for their rights and their liberty, today I have taken the decision to ban all diplomatic staff and any other representatives of the Islamic Republic of Iran from all European Parliament premises.… — Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2026

Decizia marchează un gest simbolic puternic, prin care Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru drepturile omului și se distanțează de regimul de la Teheran.

Oficialii europeni au avertizat în repetate rânduri asupra încălcărilor drepturilor fundamentale în Iran, iar această măsură vine să transmită un mesaj politic clar: instituția nu va normaliza relațiile diplomatice fără a ține cont de valorile fundamentale ale democrației și drepturilor omului.