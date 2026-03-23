Ce se întâmplă cu românca arestată în apropierea submarinelor nucleare britanice din Scoția, alături de un iranian

Bărbatul iranian arestat săptămâna trecută pentru o presupusă tentativă de a intra în baza de submarine nucleare britanice din Scoţia a fost eliberat în aşteptarea unor anchete suplimentare. În cazul româncei arestate, procurorii au decis că, în acest moment, nu există suficiente dovezi pentru a începe un proces împotriva acesteia.

FOTO: X @theinformant_x
Reamintim că un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie din România în vârstă de 31 de ani, au fost opriți joi în timp ce se apropiau într-un vehicul de un punct de acces al bazei HM Naval Base Clyde, cartierul general al Marinei Regale britanice în Scoția, unde este staționată flota de submarine nucleare a Regatului Unit.

Celor doi li s-a refuzat accesul după ce nu au putut prezenta autorizațiile necesare. Poliţia scoţiană a declarat sâmbătă că cei doi urmează să se prezinte luni în instanţă la Dumbarton, scrie Agerpres.

Procuratura publică din Scoţia a precizat într-un comunicat transmis luni că a decis că „nu ar trebui să existe proceduri judiciare” împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, dar că îşi rezervă dreptul de a merge mai departe dacă apar dovezi suplimentare.

Comunicatul a adăugat că bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost „eliberat din arest în aşteptarea unor anchete suplimentare şi nu s-a prezentat în instanţă”, cazul împotriva sa fiind încă deschis.

Arestările au avut loc la trei săptămâni de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Deși Marea Britanie nu a participat direct la atacuri, a intervenit în regiunea Golfului, iar baza navală HM Clyde rămâne un punct-cheie pentru securitatea sa, găzduind submarinele nucleare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de rune înainte de Paște, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „O perioadă excelentă”
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
Compania care deține nava scufundată are probleme uriașe cu ANAF. Ce sume se solicită în instanță
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu se ia de „românii trumpiți” și dă vina pe Donald Trump pentru creșterea prețului la peste 10 lei la pompă
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cât costă carnea de miel direct de la oieri. Preţul pe kilogram calculat pe viu şi carcasă
playtech.ro
image
Câți bani pierde FRF dacă naționala României ratează calificarea la CM 2026. FIFA pune în joc premii uriașe
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Populația e avertizată să se adăpostească. Mesaj Ro-Alert în țara noastră
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia
click.ro
image
Alexia Eram, viață de succes la 25 de ani, dar cu un „defect”: „Sunt prea...”
click.ro
image
Alimentul de care Diana Munteanu nu se mai atinge: „Pur și simplu nu o mai pot mânca”. Ce face pentru a arăta impecabil la 47 de ani
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
