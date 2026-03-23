Ce se întâmplă cu românca arestată în apropierea submarinelor nucleare britanice din Scoția, alături de un iranian

Bărbatul iranian arestat săptămâna trecută pentru o presupusă tentativă de a intra în baza de submarine nucleare britanice din Scoţia a fost eliberat în aşteptarea unor anchete suplimentare. În cazul româncei arestate, procurorii au decis că, în acest moment, nu există suficiente dovezi pentru a începe un proces împotriva acesteia.

Reamintim că un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie din România în vârstă de 31 de ani, au fost opriți joi în timp ce se apropiau într-un vehicul de un punct de acces al bazei HM Naval Base Clyde, cartierul general al Marinei Regale britanice în Scoția, unde este staționată flota de submarine nucleare a Regatului Unit.

Celor doi li s-a refuzat accesul după ce nu au putut prezenta autorizațiile necesare. Poliţia scoţiană a declarat sâmbătă că cei doi urmează să se prezinte luni în instanţă la Dumbarton, scrie Agerpres.

Procuratura publică din Scoţia a precizat într-un comunicat transmis luni că a decis că „nu ar trebui să existe proceduri judiciare” împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, dar că îşi rezervă dreptul de a merge mai departe dacă apar dovezi suplimentare.

Comunicatul a adăugat că bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost „eliberat din arest în aşteptarea unor anchete suplimentare şi nu s-a prezentat în instanţă”, cazul împotriva sa fiind încă deschis.

Arestările au avut loc la trei săptămâni de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Deși Marea Britanie nu a participat direct la atacuri, a intervenit în regiunea Golfului, iar baza navală HM Clyde rămâne un punct-cheie pentru securitatea sa, găzduind submarinele nucleare.