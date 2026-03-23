Român din Italia ajuns la spital după ce și-a înfipt un cui în frunte. Ce l-ar fi împins la gestul extrem

Un român în vârstă de 63 de ani a fost transportat de urgență la Spitalul Maggiore, după ce s-a prezentat cu un cui înfipt în frunte, un caz care a ridicat semne de întrebare atât pentru medici, cât și pentru polițiști, informează Il Rescto del Carlino.

Potrivit presei italiene, bărbatul le-a spus medicilor că și-ar fi provocat singur rana, pe fondul unei stări de disperare cauzate de lipsa unui loc de muncă. Acesta ar fi folosit o piatră pentru a-și introduce obiectul metalic în cap.

Cadrele medicale au alertat imediat poliția, iar agenții din cadrul secției Santa Viola au demarat verificări. Deși bărbatul și-a menținut declarația, anchetatorii iau în calcul toate ipotezele, inclusiv posibilitatea unei agresiuni, mai ales din cauza stării sale și a relatării confuze.

Românul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea cuiului, operația fiind una delicată.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că pe numele acestuia exista un mandat de executare emis de autoritățile din Ferrara. Bărbatul avea de ispășit o pedeapsă de aproximativ doi ani de închisoare pentru infracțiuni contra patrimoniului și era dat în urmărire de cinci ani.

În prezent, acesta se află internat sub pază, urmând ca, după externare, să fie transferat în penitenciar pentru executarea pedepsei.