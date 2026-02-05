search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
România investește 16,68 miliarde de euro în armată: rachete Mistral, elicoptere și nave, între proiectele strategice pentru securitatea națională

Publicat:

Guvernul României a anunțat o investiție istorică de 16,68 miliarde de euro în securitatea națională, o parte substanțială fiind destinată Ministerului Apărării Naționale. Din această sumă, 9,53 miliarde de euro vor finanța 21 de proiecte strategice, restul fondurilor fiind alocate dezvoltării infrastructurii cu dublă utilizare și altor inițiative esențiale pentru apărarea țării, potrivit Defense Romania.

Sistemul antiaerian Mistral, dezvoltat de consorțiul MBDA. FOTO: MBDA
Sistemul antiaerian Mistral, dezvoltat de consorțiul MBDA. FOTO: MBDA

Această investiție marchează un pas important în consolidarea capacității de apărare a României și reflectă angajamentul autorităților de a moderniza armata în contextul geopolitic actual, în care securitatea europeană și transatlantică se află sub presiune.

Proiecte comune și individuale în cadrul mecanismului european SAFE

Din cele 21 de programe strategice incluse în mecanismul SAFE, 10 vor fi realizate prin achiziții comune cu Franța și Germania, în timp ce 11 proiecte vor fi implementate individual de România. Autoritățile urmăresc, totodată, revitalizarea industriei de apărare autohtone și sprijinirea producției locale, în paralel cu întărirea securității naționale.

Achiziții comune cu Germania:

  • Sisteme de apărare aeriană V‑SHORAD SKYNEX (C‑UAS/C‑RAM), 7 unități, 476 milioane euro;
  • Sisteme V‑SHORAD Skyranger 35 mm (mobile), 2 unități, 330 milioane euro;
  • Sisteme rachetă sol-aer cu rază medie (MR), 3 unități, 450 milioane euro;
  • Muniție 35 mm CRAM, 87.000 de lovituri, 23 milioane euro;
  • Muniție 35 mm CRAM + AHEAD, 400.000 de lovituri, 393 milioane euro.

Achiziții comune cu Franța:

  • Elicoptere multi-misiune H225M, cel puțin 12 aparate, 852 milioane euro;
  • Sisteme radar cu bătaie medie, 12 unități, 258 milioane euro;
  • Sistemele portabile de apărare aeriană MANPAD Mistral: 231 sisteme și 934 rachete, 626 milioane euro.

Rachetele Mistral – sistem de vârf european

Sistemul antiaerian Mistral, dezvoltat de consorțiul MBDA, este considerat una dintre cele mai eficiente soluții europene cu rază foarte scurtă de acțiune (VSHORAD). Acest sistem „trage și uită” are o rată de succes de peste 96% în interceptarea țintelor complexe și poate neutraliza elicoptere, avioane la joasă altitudine, drone mici, rachete de croazieră sau ambarcațiuni rapide de asalt.

Modelul Mistral 3 atinge viteze de 930 m/s (Mach 2.71) și poate lovi ținte la altitudini de până la 6.000 de metri, fiind lansabil de pe trepied, vehicule blindate, nave sau elicoptere. Focosul de 3 kg, cu aproximativ 1.800 de bile de tungsten, maximizează capacitatea de distrugere, iar senzorul infraroșu detectează ținte cu semnături termice reduse, ignorând contramăsurile termice.

Producție locală și proiecte individuale

O parte din proiectele strategice se vor baza pe producția locală, pentru a sprijini industria de apărare din România:

  • Transportoare blindate 8×8 Piranha 5: 139 unități, 761 milioane euro;
  • Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți, minimum 1.370 vehicule, 472 milioane euro;
  • Mașini de luptă pentru infanterie pe șenile (MLI), 198 vehicule, 2,98 miliarde euro;
  • Nave de patrulare maritimă (OPV), 2 unități, 700 milioane euro;
  • Sisteme rachete navale NSM, 7 unități, 207 milioane euro;
  • Sisteme de lovire cu muniție loitering, 70 sisteme, 147 milioane euro;
  • Drone mini-UAS (clasa 1), 56 unități, 46 milioane euro.

Consolidarea capacității de apărare și sprijinirea economiei locale

Prin aceste programe, România urmărește nu doar modernizarea Armatei, ci și consolidarea securității naționale și dezvoltarea capacităților industriale proprii. Proiectele reflectă angajamentul României față de partenerii europeni și aliații NATO, prin participarea la achiziții comune și dezvoltarea unor sisteme adaptate noilor provocări geopolitice, dar și prin reducerea dependenței de importurile externe în domeniul apărării.

Investițiile anunțate vor asigura Armatei Române dotări moderne și interoperabile cu partenerii internaționali, crescând eficiența și pregătirea trupelor pentru scenarii complexe de apărare, protecție a teritoriului și securitate regională.

