Video Incendiu puternic în Mureș: o casă de lemn a fost cuprinsă de flăcări. Focul se extinde la o a doua locuință

Un puternic incendiu a izbucnit marți seară în localitatea Gruisor, județul Mureș, unde o casă de lemn arde generalizat, iar flăcările s-au extins la o a doua locuință. Echipajele de pompieri intervin pentru limitarea incendiului și pentru a preveni extinderea acestuia la alte construcții.

Sursa video: Facebook/ Târgu Mureș Sport Știri evenimente importante

„Incendiu casa de locuit, în sat Gruisor, com. Acatari. Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Tg.-Mureș și SVSU Acatari”, a transmis ISU Mureș, potrivit News.ro.

Pompierii au precizat că, în prezent, casa inițială arde generalizat, iar echipajele lucrează intens pentru a limita incendiul la cea de-a doua locuință. „În momentul de faţă se lucrează la limitarea incendiului la cea de a doua casă, casa iniţială arde generalizat”, au mai adăugat reprezentanții ISU.

Sursa video: Facebook/ Radio As Tarnaveni

Echipajele intervin cu toate resursele disponibile pentru localizarea și stingerea incendiului, prioritizând siguranța locuitorilor din zonă și protejarea celorlalte construcții.