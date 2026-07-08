Ankara 2026: un summit decisiv pentru viitorul Alianței Nord-Atlantice

Summitul NATO de la Ankara marchează începutul unei noi etape strategice pentru Alianță, în care unitatea politică, reînarmarea Europei și adaptarea la o Americă tot mai puțin dispusă să suporte singură costurile securității occidentale devin mai importante decât declarațiile solemne.

Există o ironie fină în faptul că Alianța Nord-Atlantică își ține al 36-lea summit la Ankara, în palatul prezidențial al lui Recep Tayyip Erdoğan — omul care a perfecționat, vreme de două decenii, arta de a fi simultan în interiorul și în afara Occidentului. Astăzi, această artă a devenit, involuntar, modelul întregii alianțe: liderii celor 32 de state membre se pregătesc să reafirme „angajamentul de fier" față de apărarea colectivă în temeiul Articolului 5 și față de legătura transatlantică, în timp ce omul de la care depinde substanța acestui angajament a numit recent NATO un „tigru de hârtie" și a declarat, într-un interviu din aprilie, că ia serios în calcul retragerea Statelor Unite din alianță. Ștacheta, așadar, nu putea fi mai jos. Succesul de la Ankara se măsoară astăzi nu în ceea ce se va construi, ci în ceea ce nu se va dărâma.

NATO, între Trump și Putin: cele cinci crize care schimbă alianța

Summitul NATO de la Ankara se desfășoară într-un moment de transformare profundă a Alianței, confruntată simultan cu cinci provocări majore. Cea mai imprevizibilă este relația cu președintele american Donald Trump, ale cărui critici la adresa aliaților, amenințările privind reducerea prezenței militare americane în Europa și condiționarea sprijinului oferit prin Articolul 5 pun sub semnul întrebării viitorul relației transatlantice.

În același timp, Rusia rămâne principala amenințare militară pentru NATO. Deși războiul din Ucraina continuă să consume resursele Kremlinului, Moscova își extinde efectivele și își reorganizează forțele, alimentând temerile că, după încheierea conflictului, ar putea testa hotărârea Alianței pe flancul estic. Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate, însă povara financiară cade tot mai mult pe umerii europenilor și ai Canadei.

O altă provocare este chiar procesul de transformare a NATO. Pe măsură ce Washingtonul își reduce treptat implicarea militară în Europa, statele europene sunt obligate să preia o parte tot mai mare din responsabilitatea propriei securități. Această schimbare generează însă tensiuni privind leadershipul european și distribuirea influenței în interiorul Alianței.

Agenda summitului este complicată și de efectele războiului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Deși conflictul nu este unul NATO, divergențele dintre Washington și aliații europeni privind sprijinul acordat operațiunilor americane au accentuat neîncrederea politică dintre cele două maluri ale Atlanticului.

În paralel, NATO trebuie să răspundă unor amenințări tot mai greu de identificat: atacuri cibernetice, sabotaj asupra infrastructurii critice, operațiuni hibride, dezinformare și cooperarea tot mai strânsă dintre Rusia și China. Aceste riscuri obligă Alianța să-și adapteze rapid strategiile de apărare într-un mediu de securitate mult mai complex decât cel al ultimelor decenii.

Concluzia autorilor este că NATO nu se află în fața unei crize existențiale, ci a celei mai dificile transformări din istoria sa. Alianța trebuie să demonstreze că poate rămâne unită într-o perioadă în care presiunile externe și divergențele interne sunt mai puternice decât oricând.

Prima jumătate a primei zile a Summitului NATO de la Ankara, adică a zilei de 7 iulie, a confirmat că Alianța traversează cea mai profundă transformare strategică de la sfârșitul Războiului Rece. Dincolo de declarațiile oficiale privind unitatea, mesajele transmise până la prânz au arătat că NATO intră într-o nouă etapă, în care Europa trebuie să preia o parte tot mai mare din povara apărării, iar Statele Unite își redefinesc rolul în cadrul Alianței. Prima jumătate a zilei de 7 iulie transmite, așadar, o concluzie clară: Summitul de la Ankara este despre redefinirea modului în care Alianța își produce puterea militară. Dacă summiturile din ultimii ani au fost dominate de decizii politice și de răspunsul la invazia rusă din Ucraina, Ankara marchează trecerea la o etapă în care industria de apărare, investițiile și autonomia europeană devin elementele centrale ale strategiei NATO. În același timp, influența lui Donald Trump este deja vizibilă: Alianța se adaptează unei Americi care nu mai este dispusă să suporte singură costurile securității europene. Succesul de la Ankara se măsoară astăzi nu în ceea ce se va construi, ci în ceea ce nu se va dărâma.

În primele ore ale reuniunii, accentul nu a căzut pe Rusia sau Ucraina, ci pe industria de apărare.Forumul Industriei de Apărare NATO a devenit principalul eveniment al dimineții, fiind anunțate noi acorduri privind apărarea antiaeriană și antirachetă, supravegherea aeriană, spațiul, dronele și cooperarea industrială transatlantică. Acest lucru marchează o schimbare de paradigmă: NATO nu mai discută doar despre descurajare militară, ci despre capacitatea economiilor occidentale de a susține un conflict de lungă durată.

Un al doilea mesaj important este că banii au devenit noua măsură a credibilității în Alianță. Secretarul general Mark Rutte a insistat că aliații europeni și Canada și-au majorat cu aproximativ 20% cheltuielile pentru apărare în 2025 și că aceste investiții trebuie transformate în producție militară concretă. Accentul pus pe investiții și pe contracte industriale reflectă presiunea exercitată de administrația Trump, care cere ca angajamentele financiare să fie însoțite de rezultate măsurabile. Noi la inițiativa prim-ministrului român și a consilierilor facem afaceri cu Europa și vrem să ne apere americani. Este o glumă buna în condițiile în care la Casa Albă este Donald Trump. Ori nu înțelegem politica americană ori vrem cu tot dinadinsul să fim ostili Americii. Noroc ca am spus dat liber realimentării avioanelor americane care au luptat în Golf chiar cu riscul întreruperii traficului civil pe Otopeni.

Totuși, adevăratul subiect al dimineții a fost ceea ce nu s-a spus explicit: diminuarea angajamentului militar american în Europa. Deși documentele oficiale și declarațiile liderilor reafirmă solidaritatea aliată și validitatea Articolului 5, întreaga agendă este construită pe ipoteza că europenii trebuie să fie capabili să acționeze cu mai puțin sprijin american. Revizuirea prezenței militare americane în Europa și orientarea Washingtonului către Indo-Pacific reprezintă fundalul tuturor discuțiilor de la Ankara.

Donald Trump domină summitul chiar și atunci când nu vorbește. Înaintea reuniunii, el a criticat din nou aliații europeni pentru nivelul insuficient al contribuțiilor lor și pentru lipsa de sprijin acordat operațiunilor americane împotriva Iranului. Mesajul transmis este că Washingtonul nu mai acceptă relația tradițională în care Statele Unite oferă securitate aproape necondiționat, iar Europa beneficiază de această protecție.

Un alt element semnificativ este rolul Turciei. Găzduirea summitului la Ankara nu este întâmplătoare. Într-un moment în care Alianța încearcă să-și redefinească arhitectura de securitate, Turcia încearcă să se prezinte drept un actor indispensabil atât pentru apărarea flancului sudic, cât și pentru dezvoltarea industriei europene de apărare. Posibilitatea relansării cooperării americano-turce în programul F-35 și apropierea dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdoğan pot modifica echilibrul politic din interiorul NATO.

Deși Ucraina rămâne pe agenda summitului, aceasta nu mai este singurul centru de greutate al dezbaterilor. Prioritatea pare să fie transformarea NATO într-o alianță capabilă să producă rapid armament, muniții și tehnologii avansate, astfel încât să poată susține simultan competiția cu Rusia și provocările din Indo-Pacific. Sprijinul pentru Kiev continuă, inclusiv prin noi angajamente financiare, însă accentul s-a mutat de la ajutorul de urgență către construirea unei baze industriale capabile să susțină un conflict de lungă durată.

Prima jumătate a zilei transmite, așadar, o concluzie clară: Summitul de la Ankara este despre redefinirea modului în care Alianța își produce puterea militară. Dacă summiturile din ultimii ani au fost dominate de decizii politice și de răspunsul la invazia rusă din Ucraina, Ankara marchează trecerea la o etapă în care industria de apărare, investițiile și autonomia europeană devin elementele centrale ale strategiei NATO. În același timp, influența lui Donald Trump este deja vizibilă: Alianța se adaptează unei Americi care nu mai este dispusă să suporte singură costurile securității europene.

Paradoxul summitului de la Ankara este evident: cu cât liderii NATO încearcă mai mult să evite un conflict politic cu Donald Trump, cu atât alimentează percepția că viitorul Alianței depinde de voința unui singur om. În loc să proiecteze fermitate și încredere, organizația riscă să transmită imaginea unei alianțe prudente, obligată să-și adapteze agenda pentru a preveni o nouă criză transatlantică.

Trump în Ankara: prietenia cu Erdogan contrastează cu presiunile asupra NATO

În a doua jumătate a zilei de 7 iulie 2026, Ankara a fost scena unui contrast puternic: pe de o parte, chimia personală evidentă între Donald Trump și gazda sa, Recep Tayyip Erdoğan, iar pe de altă parte, presiunile constante ale președintelui american asupra aliaților NATO pentru cheltuieli mai mari de apărare. Trump a aterizat după-amiază la Ankara cu Air Force One. A fost primit cu o ceremonie de stat elaborată la baza aeriană Etimesgut și apoi la complexul prezidențial Beştepe. Erdoğan l-a întâmpinat personal, cu gardă de onoare, fanfară care a intonat imnurile, avioane care au lansat fum în culorile SUA și soldați călare. Trump l-a numit pe Erdoğan „mare prieten” și a lăudat armata turcă drept „una dintre cele mai puternice din lume”.

Întâlnirea bilaterală și conferința de presă comună

După ceremonie, cei doi lideri au avut o întâlnire bilaterală la Beştepe, urmată de o conferință de presă comună. Aici Trump a preluat din nou inițiativa, dominând discuțiile. Principalele anunțuri:

Sancțiuni ridicate — Trump a declarat clar: „Vom ridica sancțiunile” impuse Turciei din cauza achiziției sistemelor rusești S-400.

— Trump a declarat clar: „Vom ridica sancțiunile” impuse Turciei din cauza achiziției sistemelor rusești S-400. Critici la adresa NATO — A repetat nemulțumirea față de aliații europeni care nu cheltuiesc suficient pentru apărare și a glumit că „dacă nu ar fi găzduit de Turcia, probabil n-aș fi venit”.

— A repetat nemulțumirea față de aliații europeni care nu cheltuiesc suficient pentru apărare și a glumit că „dacă nu ar fi găzduit de Turcia, probabil n-aș fi venit”. F-35 pentru Turcia — A confirmat că ia în calcul vânzarea de avioane F-35 către Turcia, spunând: „Este o decizie pe care o vom lua”. Da, dar cu o istorie extrem de accidentată.

Turcia și programul F-35 — cronologie

Anii '90 — intrarea în program Turcia a devenit partener în programul F-35 Joint Strike Fighter încă din faza de dezvoltare, în 1999, ca membru al consorțiului internațional. Ankara s-a angajat inițial să achiziționeze 100 de avioane F-35A și contribuia activ la producția componentelor — companii turcești precum Roketsan, Turkish Aerospace Industries (TAI) și Alp Havacılık produceau piese pentru întreaga flotă globală F-35.

Turcia a devenit partener în programul F-35 Joint Strike Fighter încă din faza de dezvoltare, în 1999, ca membru al consorțiului internațional. Ankara s-a angajat inițial să achiziționeze și contribuia activ la producția componentelor — companii turcești precum Roketsan, Turkish Aerospace Industries (TAI) și Alp Havacılık produceau piese pentru întreaga flotă globală F-35. Iulie 2019 — excluderea traumatică Administrația Trump (primul mandat) a exclus Turcia din programul F-35 după ce Ankara a achiziționat sistemul rusesc de apărare aeriană S-400 . Motivul invocat: riscul ca Rusia să obțină date tehnice despre vulnerabilitățile F-35 prin intermediul S-400. SUA au suspendat livrările, au scos companiile turcești din lanțul de producție și au refuzat să mai livreze cele 100 de avioane contractate.

Administrația Trump (primul mandat) a exclus Turcia din programul F-35 după ce Ankara a achiziționat sistemul rusesc de apărare aeriană . Motivul invocat: riscul ca Rusia să obțină date tehnice despre vulnerabilitățile F-35 prin intermediul S-400. SUA au suspendat livrările, au scos companiile turcești din lanțul de producție și au refuzat să mai livreze cele 100 de avioane contractate. Turcia pierduse deja 1,4 miliarde de dolari investiți în program și contribuise la producția a mii de componente.

investiți în program și contribuise la producția a mii de componente. 2019-2025 — impas total Timp de șase ani, Turcia a încercat să găsească o formulă de compromis — fie returnând S-400, fie propunând un aranjament de „carantină" a sistemului. SUA au refuzat orice soluție care nu presupunea eliminarea completă a S-400. Între timp, Turcia și-a accelerat propriul program de avion de luptă — KAAN (TAI TF-X).

Timp de șase ani, Turcia a încercat să găsească o formulă de compromis — fie returnând S-400, fie propunând un aranjament de „carantină" a sistemului. SUA au refuzat orice soluție care nu presupunea eliminarea completă a S-400. Între timp, Turcia și-a accelerat propriul program de avion de luptă — (TAI TF-X). 2026 — revenirea lui Trump și deschiderea de la AnkaraDeclarația lui Trump de astăzi că ia în considerare vânzarea F-35 Turciei reprezintă prima deschidere americană serioasă după 2019. Erdoğan a menționat „promisiunea a cinci avioane" — un număr simbolic față de cele 100 inițiale, dar un semnal de deblocare a relației.

Miza actuală

Interesul Turciei este dublu: F-35 pentru forța aeriană proprie și motoare americane (GE F110 sau Pratt & Whitney F135) pentru avionul KAAN, care deocamdată zboară cu motoare provizorii. Fără motoare americane, KAAN rămâne limitat ca performanță. De aceea Netanyahu este atât de alarmat — un KAAN cu motoare americane și eventual F-35 în dotare ar schimba dramatic echilibrul de putere aerian în regiune.

Erdogan a răspuns cu căldură, exprimându-și speranța că promisiunea F-35-urilor se va materializa și că va discuta și despre motoarele pentru avionul turcesc de generație a cincea KAAN. Cei doi au abordat și subiecte precum războiul din Ucraina, situația din Gaza și comerțul bilateral.

Atmosfera a fost una de respect reciproc și prietenie personală — un contrast clar cu tonul mai tensionat pe care Trump îl folosește de obicei cu alți lideri NATO.

Seara: cină oficială și NATO-Ucraina

Seara a continuat cu cina oficială oferită de președintele Erdoğan și soția sa Emine pentru șefii de stat/guvern și soții lor. Recepția a inclus elemente tradiționale turcești (Mehteran Band, uniforme istorice). În paralel a avut loc Working Dinner al NATO-Ukraine Council la nivel de miniștri de externe, axat pe sprijinul continuu pentru Ucraina. Mai devreme în zi, Forumul Industria Apărării (NSDIF26) adusese în prim-plan anunțuri de contracte de miliarde de dolari și accent pe creșterea producției de armament — exact ce cere Trump de la aliați.

Ce rămâne din ziua de 7 iulie

Ziua a arătat două fețe ale summitului din Ankara:

Pe plan bilateral — Trump și Erdoğan au demonstrat o relație funcțională și caldă, cu rezultate concrete promise (ridicarea sancțiunilor, posibile F-35). Pe plan alianță — Trump și-a menținut presiunea constantă pentru mai multă cheltuire europeană și „burden-sharing”.

Mâine, 8 iulie, urmează sesiunile oficiale la nivel de lideri. Atmosfera din Ankara rămâne una în care chimia personală cu gazda turcă contrastează cu exigențele președintelui american față de restul alianței.

Gossip & momente picante

Ziua a fost plină de scene savuroase, dincolo de declarațiile oficiale:

1. Trump preia controlul conferinței de presă cu Erdoğan

Trump a transformat conferința comună într-un show personal. A vorbit mult, a întrerupt, a lăudat exagerat gazda („mare prieten”, „chimie perfectă între noi”) și a anunțat ridicarea sancțiunilor + posibila vânzare de F-35-uri. Erdoğan zâmbea mulțumit, cu ochelari de soare, în timp ce Trump domina microfonul. Momentul a stârnit râsete și comentarii online: „Trump e în vizită la prietenul lui, nu la un summit NATO”.

2. Meloni ajunge ultima la cina oficială

Giorgia Meloni a apărut ultima la cina găzduită de Erdoğan. A fost primită de vicepreședintele turc Cevdet Yılmaz, în timp ce ceilalți lideri (inclusiv Trump) erau deja la masă. A stârnit imediat meme-uri și glume: „Va cere iar selfie cu Trump?” (referință la o ceartă mai veche). Meloni a ajuns totuși la masa cu Trump și Erdoğan – imaginea clasică de „întârziata la petrecere”.

3. Ceremonia de primire ultra-luxoasă pentru Trump

Avioane cu fum roșu-alb-albastru, soldați călare, tunuri, Mehteran Band, drapele istorice turcești – totul pentru Trump. Erdoğan l-a condus personal pe covorul turcoaz. Trump a părut încântat, a salutat și a bătut pe umăr. Contrastul cu alți lideri (primiri mai sobere) a fost evident.

Mehteran (Mehter) este una dintre cele mai vechi formații militare muzicale din lume, și prezența sa la ceremonia de primire de la Ankara nu este întâmplătoare. Mehter — sau Mehteran Takımı — este muzica militară otomană clasică, cu origini în secolul XIII-XIV. Era formația muzicală oficială a armatei otomane, care însoțea sultanul și trupele în campanii militare. Sunetul său — tobele mari (davul), trompetele (boru), oboaiele (zurna), chimvalele (zil) și steagurile — era conceput să intimideze inamicul și să ridice moralul trupelor. A fost dizolvată odată cu reformele militare ale lui Mahmud al II-lea în 1826, când armata otomană a adoptat modelul european. A fost reconstituită în 1952 — semnificativ, același an în care Turcia a aderat la NATO — ca formație de ceremonial și simbol al identității naționale otomane.

De ce contează la Ankara 2026?

Alegerea Mehteran pentru primirea liderilor NATO nu este neutră. Este un mesaj subtil al lui Erdoğan:

Identitate suverană — Turcia nu este doar un membru NATO oarecare, ci moștenitoarea unui imperiu cu propria tradiție militară multiseculară

— Turcia nu este doar un membru NATO oarecare, ci moștenitoarea unui imperiu cu propria tradiție militară multiseculară Putere soft față de Trump — știind că americanul apreciază spectacolul și grandoarea militară

față de Trump — știind că americanul apreciază spectacolul și grandoarea militară Contrast deliberat cu imaginea unui aliat supus — Ankara se prezintă ca partener cu greutate proprie, nu ca periferie atlantică

Ironia istorică este remarcabilă: o formație muzicală otomană din secolul XIV primește liderii celei mai puternice alianțe militare occidentale din istorie — în timp ce se negociază F-35 și se discută viitorul Europei. Mehteran a influențat direct muzica militară europeană — Mozart, Beethoven și Haydn au compus în stilul „alla turca" inspirați tocmai de sunetul Mehter auzit la asediile Vienei din 1529 și 1683.

4. Comentariile „off the record” ale lui Trump

- A spus că „dacă nu era găzduit de Turcia, probabil nu venea” la summit.

- A reiterat dezamăgirea față de NATO („nu ne ajută pe noi”).

- A adus în discuție Groenlanda și imigrația – subiecte care au stârnit ridicări din sprâncene.

5. Cina oficială cu spectacol tradițional

Erdoğan & soția Emine au oferit o cină grandioasă cu elemente istorice turcești. Liderii și soțiile au pozat individual. Trump a fost vedeta – primit cu fast maxim. Atmosfera a fost relaxată, cu poze și conversații bilaterale.

Pe scurt: După-amiaza a fost dominată de „bromance-ul” Trump-Erdoğan, cu Trump în centrul atenției, iar seara a adus momente mai protocolare, dar cu mici incidente (Meloni întârziată). Restul liderilor par mai mult spectatori la show-ul gazdei și al „prietenului” american.

Ankara, summitul pragmatismului: aliații NATO învață să lucreze cu Trump, nu împotriva lui

Summitul NATO de la Ankara a confirmat ceea ce devenise evident încă înainte de deschiderea lucrărilor: Alianța intră într-o nouă etapă, în care Donald Trump nu mai este un factor de incertitudine, ci centrul de greutate al deciziilor politice. Dincolo de comunicatele oficiale și de fotografiile de familie, liderii europeni au transmis un mesaj clar: preferă adaptarea la noua realitate americană decât confruntarea cu ea. În mod surprinzător, reuniunea nu a fost dominată de dispute publice.

Dimpotrivă, tonul general a fost unul pragmatic, iar diferențele de opinie au rămas în mare parte în spatele ușilor închise. Cel care a dat tonul a fost secretarul general al NATO, Mark Rutte. Evitând orice polemică cu președintele american, acesta a preferat să vorbească despre rezultatele concrete ale summitului: creșterea cheltuielilor pentru apărare, accelerarea producției de armament și consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Conceptul de „NATO 3.0”, promovat de Rutte, descrie o alianță mai puțin dependentă de Statele Unite și mult mai puternică din punct de vedere industrial. Mesajul său a fost limpede: indiferent cine se află la Casa Albă, NATO trebuie să devină mai robustă și mai capabilă să producă propria securitate.

În aceeași direcție s-a înscris și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a vorbit despre începutul unei „noi ere a securității europene”, salutând investițiile fără precedent în industria de apărare și cooperarea tot mai strânsă dintre Uniunea Europeană și NATO. Un detaliu remarcat de diplomați a fost aprecierea explicită a rolului Turciei, considerată un actor militar indispensabil pentru securitatea flancului sudic și estic al Alianței. Cele mai mulțumite de rezultatele summitului s-au arătat statele de pe flancul estic. Polonia, țările baltice și România au salutat accentul pus pe extinderea producției de armament și pe continuarea sprijinului militar pentru Ucraina. Pentru aceste state, apropierea dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdoğan nu este privită ca un risc, ci ca o oportunitate de a menține Turcia ferm ancorată în arhitectura de securitate a NATO, într-un moment în care Marea Neagră și frontul ucrainean rămân principalele zone de tensiune. În vestul Europei, reacțiile au fost mai rezervate. Franța și Germania au susținut obiectivul creșterii cheltuielilor pentru apărare, însă privesc cu precauție semnalele privind relansarea cooperării militare dintre Washington și Ankara. Posibila revenire a Turciei în programul F-35 și relaxarea unor restricții privind exporturile de armament au alimentat îngrijorări legate de securitatea tehnologică, în contextul relațiilor complexe dintre Ankara și Moscova. În plus, Parisul și Berlinul continuă să prefere o abordare bazată pe consens și echilibru transatlantic, în contrast cu stilul direct și tranzacțional promovat de Donald Trump.

Premierul italian Giorgia Meloni a rămas fidelă stilului său discret. Deși sosirea sa târzie la cina oficială a generat numeroase comentarii și ironii în mediul online, liderul italian a evitat orice declarație controversată și a insistat asupra nevoii de unitate între aliați. Și Canada, alături de statele nordice, a adoptat o poziție prudentă. Aceste țări au apreciat progresele înregistrate în consolidarea capacităților de apărare ale NATO, dar au privit cu îngrijorare noile remarci ale lui Donald Trump privind viitorul Alianței, referirile la Groenlanda și criticile adresate unor aliați europeni.

Mesajul transmis a fost că unitatea NATO nu trebuie pusă în pericol de divergențe politice sau de interese naționale pe termen scurt. Dincolo de reuniunile oficiale, atmosfera summitului a fost dominată de diplomația personală. Recep Tayyip Erdoğan a mizat pe ospitalitatea tradițională turcească și pe o organizare impecabilă, transformând Ankara într-o vitrină a influenței regionale a Turciei. Cina oficială, organizată cu un protocol impresionant și elemente specifice culturii turce, l-a avut în centrul atenției pe Donald Trump, primit cu toate onorurile și tratat ca principalul invitat al reuniunii. În paralel, culoarele summitului au găzduit o intensă activitate diplomatică. Liderii au discutat despre viitorul sprijinului pentru Ucraina, accelerarea producției de armament, noile programe industriale și adaptarea NATO la reducerea treptată a implicării americane în Europa. La finalul primei zile, impresia generală a fost aceea a unei alianțe care încearcă să transforme presiunile venite de la Washington într-un motor al reformei.

Liderii europeni au înțeles că Donald Trump stabilește astăzi ritmul dezbaterii, iar strategia lor nu mai este aceea de a-l contrazice, ci de a orienta această presiune către obiective care servesc interesele comune ale Alianței. Summitul de la Ankara nu a eliminat diferențele dintre aliați. A demonstrat însă că NATO preferă, cel puțin pentru moment, compromisul în locul confruntării și pragmatismul în locul retoricii. În actualul context de securitate, aceasta pare să fie singura formulă capabilă să mențină unitatea celei mai puternice alianțe militare din lume.

Post Scriptum: Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank). Este o inițiativă nouă anunțată în contextul Summitului NATO de la Ankara (7-8 iulie 2026), la care România va fi membru fondator, conform declarațiilor președintelui Nicușor Dan.

Ce este și scopul ei?

Este o bancă de dezvoltare dedicată finanțării proiectelor din domeniul apărării, securității și rezilienței (inclusiv infrastructură critică, tehnologie militară, producție de armament și capacități de apărare).

dedicată finanțării proiectelor din domeniul (inclusiv infrastructură critică, tehnologie militară, producție de armament și capacități de apărare). Scopul principal: să mobilizeze fonduri private + publice pentru a accelera investițiile în apărare, mai ales în contextul presiunilor lui Trump pentru creșterea cheltuielilor și a nevoii de a reduce dependența de SUA.

Este coordonată de Canada, dar implică mai mulți aliați NATO (România fiind printre fondatori).

De ce apare acum?

Face parte din eforturile NATO de a transforma angajamentele politice (ținta de 5% din PIB pentru apărare) în proiecte concrete și finanțare sustenabilă.

și finanțare sustenabilă. Răspunde nevoii de scalare rapidă a producției industriale de armament, achiziții comune și inovare (subiect central al Forumului Industria Apărării din 7 iulie).

de armament, achiziții comune și inovare (subiect central al Forumului Industria Apărării din 7 iulie). Ajută țările europene să investească mai eficient, inclusiv prin garanții și instrumente financiare specifice.

Poziția României

Nicușor Dan a subliniat că aderarea României la această bancă demonstrează angajamentul ferm al țării noastre pentru securitatea flancului estic și pentru o contribuție concretă la eforturile colective ale NATO. Inițiativa este încă la început (detalii operaționale vor fi clarificate în săptămânile următoare), dar marchează o evoluție importantă: NATO trece de la declarații politice la instrumente financiare dedicate apărării.