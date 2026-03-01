Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, după o altercație violentă: „Sincer, a fi beat de Mardi Gras nu este o crimă”

Actorul Shia LaBeouf a fost arestat, din nou, sâmbătă, în urma unui incident violent petrecut într-un bar din Cartierului Francez din New Orleans. Avocata sa susține că actorul nu ar trebui tratat mai dur doar pentru că este o persoană publică.

Actorul Shia LaBeouf a fost arestat din nou, sâmbătă, 28 februarie, la New Orleans, după un incident violent petrecut într-un bar din Cartierul Francez. Potrivit documentelor judiciare citate de apnews, el este acuzat de o nouă infracțiune minoră de agresiune simplă.

Avocatul actorului a precizat, într-un comunicat, că arestarea are legătură cu o altercație care a avut loc pe 17 februarie în fața Royal Street Inn & R Bar, în apropierea Cartierului Francez. În acest caz, actorul este acuzat că a adresat în mod repetat insulte homofobe și că a lovit mai multe persoane în timpul festivităților Mardi Gras.

Avocatul vedetei hollywoodiene, Sarah Chervinsky, a declarat că actorul s-a predat voluntar la închisoarea Orleans Parish imediat ce a aflat că poliția din New Orleans emisese un nou mandat de arestare, şi a criticat modul în care clientul său este tratat de autorități.

„Nicio persoană obișnuită nu ar fi obligată să plătească o cauțiune de peste 100.000 de dolari și să fie închisă de două ori pentru o singură contravenție”, a declarat ea, adăugând: „La fel cum nu merită un tratament preferențial, domnul LaBeouf nu merită nici să fie tratat mai dur de poliție și de instanțe doar pentru că este o persoană publică”.

Potrivit raportului poliției, o înregistrare video din noaptea incidentului îl arată pe actor, fără tricou, împingând o persoană la pământ și lovind o alta în față, „provocându-i posibil o luxație a nasului”.

Artistul local Jeffrey Damnit, identificat de poliție drept Jeffrey Klein, a declarat că s-a numărat printre cei agresați.

„M-a lovit, mi-a dat câteva pumni, m-a împins de câteva ori”, a spus acesta pentru apnews.

El a susţinut că actorul parcă „a înnebunit”, încercând să provoace altercații și amenințându-i pe cei din jur că îi va bate şi a povestit că LaBeouf l-a împins în acea seară în bar,adresându-i insulte homofobe și amenințându-l cu moartea. Potrivit martorilor și raportului poliției, mai multe persoane au încercat să-l imobilizeze și să-l convingă să plece, însă acesta a devenit și mai agresiv.

Poliția a intervenit în jurul orei 00:45, chiar în ziua celebrei sărbători Mardi Gras, și l-a arestat pe actor.

Shia LaBeouf a refuzat să vorbească cu presa după ce un judecător din New Orleans a decis că vedeta trebuie să revină la tratamentul de reabilitare pentru dependența de droguri și alcool. În timpul audierii respective, avocata actorului a declarat în apărarea lui: „Sincer, a fi beat de Mardi Gras nu este o crimă”.