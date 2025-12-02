Ce amenzi ar putea primi cetățenii recalcitranți în relația cu funcționarii publici. Proiect de lege trecut tacit prin Senat

Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care introduce amenzi pentru persoanele cu comportament recalcitrant în instituțiile publice, dar și reguli noi pentru cei care solicită informații de interes public, trasând o graniţă subţire între drepturile funcționarilor și libertățile cetățenilor.

În şedinţa de marţi, 2 decembrie, Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede sancțiuni drastice pentru persoanele care manifestă un comportament agresiv, intimidant, recalcitrant sau lipsit de respect în relația cu instituțiile publice și angajații acestora. Amenzile propuse variază între 5.000 și 20.000 de lei.

Spunem tacit pentru că termenul-limită pentru dezbatere și vot în plen (26 noiembrie, n.r.) a trecut fără ca proiectul să fie discutat, astfel că, după votul de marţi inițiativa merge acum la Camera Deputaților, care va avea rolul decizional.

Proiectul este inițiat de un grup de 36 de parlamentari de la UDMR și din partea minorităților naționale și modifică Legea 61/1991, care reglementează contravențiile privind tulburarea ordinii și liniștii publice.

Noul text introduce o contravenție specifică pentru comportamentul provocator, agresiv sau lipsit de respect față de angajații instituțiilor statului, incluzând și situațiile în care cetățenii refuză să respecte indicațiile personalului.

Pentru astfel de fapte, amenzile ar urma să fie cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei, iar inițiatorii argumentează că măsurile sunt necesare pentru protejarea personalului și pentru menținerea unui climat civilizat în spațiile administrative.

Graniţă subţire între drepturile funcționarilor și libertățile cetățenilor

Noul proiect aduce și modificări la Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

Astfel, potrivit noilor prevederi, persoanele care solicită verbal informații la sediul instituțiilor vor fi obligate să respecte programul de lucru și să aibă un comportament adecvat, astfel încât să nu perturbe activitatea angajaților. În caz contrar, aceștia pot fi evacuați din clădire de către personalul instituției, de paznici sau de poliție.

Inițiatorii susțin că regulile suplimentare sunt menite să asigure condiții de lucru adecvate pentru funcționari și să prevină situațiile tensionate sau conflictuale.

Proiectul va intra la dezbatere în Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt. Numai după votul final și promulgarea de către președinte prevederile ar putea intra în vigoare.

În forma actuală, inițiativa a generat deja discuții privind limitele dintre protecția angajaților publici și dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirile, o temă care ar putea provoca controverse și în etapa finală a procesului legislativ.