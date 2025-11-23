Polițiștii locali ar putea primi atribuții noi în trafic. MAI vrea să le permită să oprească șoferii și să le dea amenzi

Polițiștii locali ar putea primi noi atribuții în trafic, potrivit unui proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Documentul prevede că polițiștii locali vor avea dreptul să oprească vehicule, să ceară actele șoferilor și ale mașinii, să aplice amenzi și chiar să dispună ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar.

Conform proiectului, poliția locală va putea solicita permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, asigurarea RCA, precum și actele de proveniență pentru marfa transportată. Șoferii sunt obligați să prezinte toate documentele cerute, în caz contrar riscând amenzi cuprinse între 6 și 8 puncte – adică până la 1.600 de lei.

Polițiștii locali vor avea, de asemenea, posibilitatea de a sancționa șoferii care opresc sau staționează neregulamentar, dar și pietonii, bicicliștii, utilizatorii de trotinete electrice sau căruțașii care nu respectă regulile de circulație. De asemenea, pot interveni în cazurile de agresivitate fizică sau verbală între participanții la trafic.

În prezent, atribuțiile poliției locale în domeniul rutier sunt limitate, iar oprirea vehiculelor le este permisă doar în situații punctuale. Proiectul MAI ar extinde semnificativ aceste competențe.

Documentul se află în dezbatere publică, urmând ca după aprobarea finală să fie publicat în Monitorul Oficial.