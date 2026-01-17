Caz șocant: o mamă a fost înjunghiată de propriul fiu, în Oradea. Femeia este în stare critică, fiind operată de urgență

O femeie de 44 de ani din Oradea se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu cuțitul de propriul fiu, în vârstă de 23 de ani, sâmbătă dimineața, chiar în fața locuinței. Victima a fost transportată de urgență la spital și a intrat direct în sala de operație.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 7, pe strada Apateului. Tânărul și-ar fi atacat mama mai întâi în locuință, apoi a urmărit-o și în fața casei.

Echipajul SMURD care a preluat victima a declarat că starea acesteia era gravă, dar stabilă la momentul transportului.

„Prezenta o plagă la nivelul gâtului, cu interesare vasculară. A intrat imediat în blocul operator”, a precizat șeful SMURD Bihor, medicul Hadrian Borcea, scrie ebihoreanul.

Agresorul a fost reținut de poliție.

Potrivit procurorului Cristian Ardelean, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, sâmbătă dimineața, în jurul orei 06:45.

„În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, fiul i-a aplicat mamei sale lovituri cu un cuțit în zona feței și a gâtului”, a precizat procurorul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor în contextul violenței în familie, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.