Caz șocant în Spania. O adolescentă româncă a fost vândută pentru 5.000 de euro și 5 sticle de whisky

O adolescentă româncă din Spania a fost vândută de părinți pentru 5.000 de euro și 5 sticle de wiskey, fiind oferită drept „soție” unui tânăr.

Cazul fetei românce în vârstă de 14 ani din Navarra, Spania a ieşit la iveală în urma unui control de rutină efectuat de serviciile sociale din oraş care în colaborare cu poliţia au început să o caute pentru că nu era înscrisă la nicio şcoală.

Iniţial părinţii adolescentei au spus că fata ar fi plecat în România la bunica ei şi că va contacta autorităţile printr-un apel video, scrie Dario de Navarra.

Sergentul care se ocupă de caz povestește cum primele investigații i-au condus la Serviciile Sociale și la poliția locală din localitate, un municipiu din Ribera, unde locuiește familia ei, de origine română și romă. Indiciile că tânăra ar fi putut fi vândută au devenit din ce în ce mai evidente pe parcurs. Pe rețelele de socializare au găsit fotografii de la o nuntă și au aflat prețul convenit: 5.000 de euro, 5 sticle de whisky și alimente de bază.

„Nu este ceva obișnuit, dar nici extrem de excepțional. Acest tip de practici continuă să existe și pentru unele persoane este foarte greu de înțeles că este o infracțiune”.

Localizarea fetei a fost posibilă când un cetăţean a semnalat faptul că o minoră cerşeşte la intrarea într-un supermarchet. Acesta i-a oferit fetei mâncare, dar aceasta a luat produsele şi a încercat să le vândă ca să obţină bani. Adolescenta le-a explicat poliţiştilor că era modul ei de a contribui la veniturile familiei sale.

Odată identificată și localizată, a fost transferată într-un centru de protecție a minorilor, unde primește în prezent îngrijire și sprijin specializat. „A fost un pic „cu forța”. Ea accepta situația, nu se considera o victimă. A crescut în acest context”.

În Navarra, părinții fetei au fost arestați, în timp ce în Catalonia, Mossos i-a arestat pe părinții familiei cumpărătoare, precum și pe fiul lor, în vârstă de 21 de ani. Toți au fost eliberați ulterior, cu stabilirea unor măsuri judiciare.