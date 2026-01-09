search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Furtuni violente în Turcia: cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite

Patru bărbați și o femeie au murit în urma furtunilor violente care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, iar mai multe persoane au fost grav rănite, relatează presa locală. Fenomenele meteo extreme au provocat pagube semnificative în mai multe regiuni ale țării.

Patru bărbați și o femeie au murit. FOTO: captură video X
Patru bărbați și o femeie au murit. FOTO: captură video X

Un bărbat în vârstă de 58 de ani din Karaman, în sudul Turciei, și o femeie de 60 de ani din apropierea orașului Aksaray, în centrul țării, și-au pierdut viața după ce au fost loviți de acoperișuri smulse de vântul puternic, conform postului privat NTV. În videoclipurile publicate pe rețelele sociale, se poate observa cum TIR-uri sunt puse la pământ de vânt, chiar pe autostradă.

Un alt deces a fost înregistrat la Bursa, în nord-vestul Turciei, unde un tânăr sirian de 24 de ani a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el, potrivit Turkish Minute.

În provincia Denizli, un pensionar a decedat după ce a căzut de pe acoperișul locuinței sale.

Un incident grav a avut loc și în stațiunea balneară Kuşadasî, de pe coasta Mării Egee, unde trei muncitori care lucrau pe un șantier din apropierea litoralului au fost luați de valuri. Cadavrul unuia dintre ei, în vârstă de 30 de ani, a fost recuperat, în timp ce ceilalți doi au fost transportați la spital, unul aflându-se în stare critică.

Furtunile au provocat pagube importante și în Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei. Vânturile puternice care au afectat joi jumătatea vestică a țării au avariat zeci de iahturi ancorate în porturi. Nu au fost raportate victime.

Autoritățile locale au anunțat că aproape 100 de acoperișuri au fost smulse de rafale, iar 45 de copaci au fost doborâți de vânt.

Autoritățile turce continuă evaluarea pagubelor și monitorizează evoluția condițiilor meteo.

Europa

