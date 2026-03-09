PSD explică de ce a amânat ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București

Grupul consilierilor generali ai PSD București a decis reprogramarea ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București prevăzute inițial pentru marți, pentru data de 13 martie.

Organizația PSD București a anunțat luni, 9 martie, că grupul său de consilieri generali a decis amânarea ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), inițial programată pentru marți, și reprogramarea acesteia pentru vineri, 13 martie, la ora 10:00.

Măsura a fost luată pentru a le permite specialiștilor Primăriei timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor aferente proiectelor de hotărâre care urmau să fie adoptate, a explicat PSD Bucureşti printr-un comunicat oficial.

„Grupul consilierilor generali ai Partidului Social Democrat susține în totalitate proiectele de dezvoltare a Bucureștiului, menite să facă viața oamenilor mai bună, să stimuleze mediul antreprenorial și, astfel, să genereze creștere economică și locuri de muncă bine plătite”, se arată în comunicatul citat.

Decizia a fost luată după discuții cu primarul general și cu ceilalți consilieri generali ai Municipiului București.

„Astfel, în urma discuțiilor purtate cu primarul general, precum și cu ceilalți consilieri generali ai Municipiului București, consilierii generali ai PSD au decis, de comun acord, amânarea ședinței extraordinare care urma să aibă loc mâine, 10 martie a.c., pentru vineri, 13 martie a.c., ora 10:00, pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB”, au mai transmis reprezentanții PSD București.

„PSD București își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis și corect cu toți decidenții implicați în administrarea Bucureștiului și își asumă responsabilitatea de a susține măsuri care să răspundă nevoilor orașului și care să protejeze, totodată, persoanele vulnerabile, ce au nevoie de ajutor”, se mai precizează pe contul de Facebook al organizației.