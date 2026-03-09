Blestemul lui Cristian Chivu a lovit-o pe Ajax Amsterdam. După ce l-au refuzat pe român, olandezii au intrat în vrie

Clubul de fotbal Ajax Amsterdam schimbă antrenorii ca pe șosete. Tocmai l-a numit „principal” pe Oscar Garcia, promovat de la Jong Ajax - echipa a doua.

Spaniolul născut în 1973 îi ia locul lui Fred Grim (fost rival al lui Bogdan Lobonț între buturile „lăncierilor”), care avea rol de interimar.

Ajax Amstedam a anunțat schimbarea prin vocea lui Jordi Cruyff. Fiul marelui Johan este director tehnic al echipei.

Gruparea olandeză nu-și găsește liniștea. După ce i-a propus lui Chivu să devină „secundul” unui necunoscut, Francesco Farioli, formația batavă a avut parte doar eșecuri. Asta în timp ce steaua românul s-a ridicat.

În ultimii ani, titlul a ajuns fie la Feyenoord Rotterdam, fie la PSV Eindhoven.

În prezent, Ajax ocupă locul 5 în Eredivisie, cu 44 de puncte în 26 de jocuri (liderul PSV are 68 de punct). Etapa trecută, Ajax a pierdut, 1-3 cu Groningen, în deplasare.