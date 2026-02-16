Căutat pentru spălare de bani în Olanda, prins în București din cauza unei defecţiuni minore la mașină

Ghinion pentru un bărbat de 33 de ani dat în urmărire europeană în Olanda: farurile nefuncționale ale mașinii pe care o conducea au atras atenția polițiștilor din București și au dus la capturarea sa.

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, dat în urmărire internațională de autoritățile judiciare din Olanda pentru înșelăciune și spălare de bani sau produse provenite din infracțiuni, a fost prins în București de polițiștii rutieri, în urma unui control de rutină. Autoturismul pe care îl conducea a fost oprit în trafic din cauza unor probleme la sistemul de iluminare.

Polițiștii de la Brigada Rutieră București, care făceau un control de rutină în zona Piața Victoriei, au efectuat semnalul regulamentar de oprire al vehiculului pe Bulevardul Aviatorilor, deoarece nu-i funcționau luminile. Nu mică le-a fost surpriza atunci când, în urma verificărilor, au constatat că șoferul era urmărit internațional, autoritățile din Țările de Jos emițând la 2 februarie 2026 un mandat european de arestare. Mandatul viza comiterea repetată a infracțiunii de înșelăciune, precum și spălarea produselor provenite din infracțiuni.

„Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că autoritățile judiciare din Țările de Jos au dispus urmărirea sa internațională, fiind emis, la data de 02.02.2026, un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune prev. de art. 326, din Codul penal olandez, comisă de mai multe ori, şi spălare de bani/spălarea produselor provenite din săvârșirea de infracţiuni prev. de art. 420a din Codul penal olandez”, a transmis Brigada Rutieră.

Bărbatul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale pentru continuarea cercetărilor și a fost prezentat magistraților de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Totodată, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională a fost informat despre depistarea sa și colaborează cu autoritățile din Olanda pentru sprijinirea anchetei aflate în desfășurare.

În prezent, se desfășoară toate activitățile necesare pentru punerea în executare a mandatului european de arestare.