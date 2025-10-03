Video Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul său sârb. Acordul semnat de cei doi miniștri

Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, s-a întâlnit pe 3 octombrie cu Ivica Dačić, vicepremier și ministru de Interne al Republicii Serbia. Întâlnirea a vizat consolidarea cooperării polițienești și extinderea colaborării în domeniul situațiilor de urgență.

Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimbului de informații operative și despre crearea unor formate comune de colaborare pentru combaterea traficului de migranți, de persoane și de droguri.

„Discuțiile au reliefat interesul celor două părți de intensificare a cooperării polițienești în vederea combaterii infracționalității transfrontaliere, cu accent pe traficul de migranți, de persoane și de droguri”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Au fost evidențiate și rezultatele obținute până acum, în special în ceea ce privește destructurarea rețelelor de trafic internațional de droguri, prin capturi importante realizate în ultimii ani.

Securizarea frontierei româno-sârbe

Un punct central al discuțiilor a fost gestionarea migrației ilegale pe ruta Balcanilor de Vest. Cele două delegații au convenit să monitorizeze cu atenție fluxurile migratorii și să mențină un schimb permanent de informații între autoritățile de frontieră.

„A fost salutată cooperarea exemplară dintre structurile de frontieră din cele două țări, care a condus la asigurarea unei protecții îmbunătățite a graniței româno-sârbe, și a fost convenită continuarea misiunilor de patrulare în format mixt”, se arată în comunicatul MAI.

Un rol important în acest proces îl are Punctul Comun de Contact Porțile de Fier I, care facilitează schimbul rapid de informații în situații concrete.

Totodată, Predoiu a subliniat că aderarea României la spațiul Schengen va consolida securitatea frontierei, fără a afecta cetățenii Serbiei.

Colaborare în domeniul digital și al operațiunilor speciale

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și provocările legate de noile amenințări din spațiul digital, negocierile în situații de criză și colaborarea în domeniul operațiunilor speciale. În perioada următoare, România și Serbia vor organiza schimburi de bune practici în aceste domenii.

„Relația dintre România și Serbia are o dimensiune strategică deosebită, confirmată și prin legăturile interumane, comunitățile de sârbi și români din ambele state, precum și prin schimburile comerciale consistente”, a subliniat MAI.

Semnarea unui nou acord bilateral

La finalul discuțiilor, cei doi miniștri au semnat Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor.

Documentul stabilește modul în care autoritățile celor două state vor acționa împreună pentru a gestiona situațiile de urgență, în conformitate cu standardele europene și internaționale.

Declarații finale

Ministrul Ivica Dačić a subliniat că România este „un vecin de încredere și un partener important al Serbiei în regiune” și a evidențiat importanța consolidării colaborării bilaterale pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

La rândul său, Cătălin Predoiu a subliniat că „întâlnirea a confirmat relația de respect, înțelegere reciprocă și prietenie între cele două părți, care trebuie continuate și consolidate ca între state vecine”.