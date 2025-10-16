search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Fraudă de proporții în Capitală: Victimele ar fi fost păcălite să cumpere apartamente și autoturisme inexistente. Sora unui fost ministru ar fi implicată în dosar

Polițiștii Capitalei au efectuat percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, joi, 16 octombrie, într-un dosar complex de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul ar fi de aproximativ 1.300.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – prezent, două femei, în vârstă de 51 și 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional prin care s-ar fi prezentat ca persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare, marketing și transport produse petroliere. În acest mod, ar fi determinat șase persoane, printre care cinci medici stomatologi, să achiziționeze bunuri mobile și imobile care, în realitate, nu aparțineau societăților respective, fiind vândute la prețuri sub valoarea pieței.

Prejudiciul ar fi rezultat astfel: 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, 67.000 de euro pentru un apartament și mai multe autoturisme, 426.000 de lei cash și 265.000 lei prin transfer pentru alte autoturisme, 372.000 de euro pentru apartamente în București, 69.000 de lei pentru un Audi Q5 și 36.800 de euro/apartament pentru trei apartamente cu trei camere.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre femei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, inclusiv de sora sa, fost ministru, și de soțul acesteia, angajat la SGG, dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

Perchezițiile și ridicarea bunurilor

Astăzi, 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, se arată într-un comunicat al poliției.

În timpul perchezițiilor, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Detalii despre persoanele implicate

Potrivit surselor Adevărul ar fi vorba despre Stan Simona (sora fostului ministru Carmen Dan) și Popa Mariana, care s-ar fi dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION. Popa Mariana ar fi atras majoritatea victimelor prin intermediul salonului său „One Beauty” din Sectorul 2.

La audieri, pe lângă cele două femei bănuite, ar urma să fie prezenți martori printre care Carmen Dan, soțul uneia dintre bănuite și posibil Cristian Borcea.

Poliția reamintește că „efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

