Care este starea actorului Florin Piersic. Ce spun medicii de la Matei Balș

Starea de sănătate a actorului Florin Piersic este stabilă, spun medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Actorul, care urmează un tratament în mare parte perfuzabil, merge, mănâncă și vorbește.

„Florin Piersic a ajuns la noi aseară, la ora 22.30 cu o ambulanță. Noi nu avem heliport. Înțeleg că elicopterul care l-a adus la București oricum se întorcea din Ungaria în România. Nu au făcut decât o oprire la Cluj să ia pacientul”, a declarat pentru „Adevărul” dr. Cătălin Apostolescu, managerul spitalului de boli infecțioase Matei Balș.

„În momentul de față, Florin Piersic este evaluat multidisciplinar pentru toate patologiile pe care le are, ținând cont de vârsta dumnealui. Din echipa de medici fac parte medici cardiologici, infecționiști, ortopezi etc. A fost internat la Balș pentru că are o infecție. Este un om bolnav, însă starea lui este una stabilă. Merge, mănâncă, vorbește. În momentul acesta, când vorbim acum, viață lui nu este în pericol. I se face un tratament iar acest lucru presupune, printre altele, și administrarea intravenoasă a medicamentelor. Adică prin perfuzii. Ia multe medicamente”, a mai precizat dr. Cătălin Apostolescu.

Comunicatul Institutului Matei Balș: Actorul este stabil

Institutul Materi Balș a dat publicității și un comunicat de presă:

„Maestrul Florin Piersic dorește să transmită gânduri bune pentru toți admiratorii dumnealui și să îi asigure că „este pe mâini bune”. Începând din momentul internării, 07 MAI ora 22:30, D-nul Florin Piersic se afla într-o evaluare complexa legata de procesul infecțios, care presupune abordare multidisciplinara (ortopedica, cardiologica). Este stabil la acest moment și se afla sub stricta supraveghere medicala. Nu putem face afirmații privitoare le evoluție, ținând cont de vârstă și de comorbiditati. Vom revenii cu detalii ulterior”, se arată în comunicat.

Florin Piersic a ajuns la spital la sfârșitul lunii aprilie după ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol. Actorul a fost operat la genunchi, la Spitalul Militar din Cluj, după ce medicii au descoperit o infecție. Ulterior, Florin Piersic a fost mutat pentru supraveghere la Institutul Inimii din Cluj Napoca. Aseară, la cererea familie, a fost transportat la Institutul „Matei Balș” din Capitală.