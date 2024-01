Surpriza uriașă de la ziua lui Florin Piersic. Actorul a mărturisit la împlinirea vârstei „infinit-infinit“ în ce constă bogăția lui

Cu toate că după mai bine de 6 decenii pe scenele din România, îndrăgitul actor Florin Piersic are o pensie de 2.000 de lei, el a transmis fanilor, cu ocazia împlinirii vârstei de 88 de ani că că se simte bogat și a dezvăluit care este cel mai de preț lucru pentru el.

Îndrăgitul actorul Florin Piersic împlinește, sâmbătă 27 ianuarie, vârsta de 88 de ani.

„Se învârte „contorul” și vârsta mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei și iubirii, adică 88. Ce tare mi se potrivește! Iubirea, Prietenia, Speranță, Bucuria, sunt cuvintele pe care prețuiesc cel mai mult pe lume și nu sunt doar niște… vorbe!”, a scris îndrăgitul actor pe pagina sa de Facebook.

„Lady, am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei”

Piersic și-a amintit o replică dintr-o cunoscută de piesă de teatru:

„Am dat și am primit iubire de la voi toți, cei care îmi sunteți alături cu gândurile voastre bune, cu prietenia pe care care mi-o arătați și care mă umple mereu de speranța unei alte zile, unui alt an plin de bucuria de a vă vedea în sala de spectacol sau de a vă ști în fața micului ecran. Cu ani în urmă, pe scena Teatrului Național în spectacolul „Dulcea pasăre a tinereții", îi spuneam partenerei mele Carmen Stanescu următoarea replică: <Lady, am dat oamenilor mai mult decât am primit de la ei>”.

Longevivul actor le transmite fanilor cu ziua împlinirii a 88 de ani:

„Astăzi, eu Florin vă spun celor care citiți aceste rânduri: „Am dat oamenilor mult , dar am primit înzecit de la ei!” Da, da, este adevărat. Fără voi, fară aplauzele pe care mi le dăruiți, fără mesajele pe care mi le scrieți, fără privirile voastre calde când ne întâlnim pe stradă, aș fi fost… sărac. Pentru mine, asta e adevărata bogăție. Cea mai de preț”.

În final, artistul le-a transmis fanilor săi o îmbrățișare:

„Dacă în sala de spectacol, vă văd uneori de pe scenă înclinându-vă în fața mea, astăzi e rândul meu să mă înclin în fața voastră. Și mai vreau să știți că citesc tot ce îmi scrieți și că aș vrea ca timpul să fie mai lung, că să vă pot răspunde fiecăruia în parte. Norocul meu că sunt mare… la propriu…, ca să îmi pot întinde brațele că niște aripi, să vă pot îmbrățișa pe toți. Florin”.

De ziua sa, maestrul îndrăgit al inimilor românilor a primit o mare surpriză. Chipul său a fost expus pe un ecran imens, în mijlocul Bucureștiul, cu un mesaj de „La mulți ani“!. Florin Piersic a scris iarăși, emoționat, pe pagina sa de Facebook.

„Dragilor, sunt copleșit de emoție datorită sutelor, nu..., miilor de mesaje de felicitare pe care continui să le primesc din partea voastră. Un infinit de mulțumiri nu sunt de ajuns pentru a-mi exprima recunoștința și dragostea față de voi!

Le mulțumesc și prietenilor de la Bookzone pentru această surpriză minunată transmisă din inima capitalei. Vă apreciez și vă iubesc!“, a transmis actorul.

Pensie infimă

Ani buni din viață i-a dedicat teatrului și filmului, făcându-se remarcat prin prisma rolurilor sale din producții celebre: „Ciulinii Bărăganului” (în care a debutat în 1957), ‘Răscoala” (1965), „Columna” (1968), „Mihai Viteazul” (1971), „Pintea” (1976), „Drumul oaselor” (1980), „Trandafirul galben” (1982), „Totul se plătește” (1987), „Eminescu versus Eminem” (2005). Totuși, după o experiență atât de vastă, mulți s-au întrebat ce sumă primește actorul, a relatat Click!.

Dacă pensiile speciale ale oamenilor care ne conduc țara ajung la valoarea zecilor de mii de lei, ei bine, pensiile marilor artiști care reprezintă România sunt extrem de mici. Un caz concret este Florin Piersic care, după ani și ani dedicați scenei, primește o pensie de 2.000 de lei.

De asemenea, actorul încasează, pe lângă pensie, o indemnizație de merit de la Uniunea Teatrală din România, a cărei valoare se extinde la suma de 2.700 de lei.

Câți bani primea actorul pe un film

Florin Piersic s-a făcut remarcat prin prisma talentului său colosal jucând în mai multe filme și seriale. Cu câți bani era plătit actorul pentru un film: „N-am avut (n.r. bani), aici e chestia. Noi eram la film, filmul se dădea după ce se petrecea cel puțin un sfert din filmări, îți dădeau un avans din contract. Contractul era de 40.000 de lei pentru un rol principal. 40.000 de lei, din care 20.000 - nu e glumă, ce vă spun pot confirma și colegii care mai sunt de vârsta mea… - jumătate era impozitul pe care-l plăteai statului”, a povestit Florin Piersic, în podcastul găzduit de Mihai Morar.