Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Care este legătura dintre Regele Charles III și monarhii României. Cu câțiva ani în urmă anunța că este „descendent al lui Dracula”

Publicat:
Ultima actualizare:

Jurnaliștii de la publicația Daily Mail au explicat cum poate fi înțeleasă fascinația regelui Charles al III-lea pentru România. Monarhul deține două case în Transilvania.

Regele Charles/FOTO: Inquam photos/Alex Nicodim
Regele Charles/FOTO: Inquam photos/Alex Nicodim

Potrivit ziarului britanic, nu există legături regale directe între Marea Britanie și România, în afară de una: regina Maria a României, căreia străbunicul lui Charles, regele George al V-lea, i-a cerut cândva mâna, însă aceasta l-a refuzat.

Totuși, la doar 17 ani, a fost logodită cu prințul moștenitor Ferdinand al României, într-o căsătorie aranjată. A fost un dezastru încă de la început, notează Daily Mail.

Maria s-a plictisit repede și s-a simțit umilită fiind trimisă într-o țară pe care o considera „măruntă”, unde – venind din măreția Casei Regale britanice – s-a trezit supusă regulilor rigide ale regelui Carol I, unchiul soțului ei.

Regina Maria/FOTO: Arhivă
Regina Maria/FOTO: Arhivă

Bunicul lui Carol fusese conducătorul unui mic principat german, cu o populație de doar 44.000 de oameni, în timp ce bunica Mariei, regina Victoria, stăpânea peste cel mai mare imperiu al lumii, cu 300 de milioane de supuși.

Maria înțelesese puterea combinației dintre frumusețe, statut regal și bijuterii. După Primul Război Mondial, în timp ce politicienii ezitau să redeseneze harta Europei, ea și-a făcut o apariție spectaculoasă la Paris, unde a pledat pentru unificarea tuturor teritoriilor locuite de români în jurul regatului său.

Pentru poporul român, ea rămânea o eroină – dar guvernul făcea tot posibilul să-i rescrie imaginea.

De altfel, și Maria a încercat la rândul ei o „rescriere”. Diagnosticată la 62 de ani cu ciroză hepatică, a declarat cu îndrăzneală: „Atunci trebuie să existe o formă de ciroză nealcoolică, pentru că eu, în viața mea, nu am gustat alcool.”

A murit în 1938, fiind considerată cea mai elegantă și fascinantă femeie care a stat vreodată pe un tron european în secolul al XX-lea. Nu e de mirare că regele Charles a dorit să-i aducă un omagiu.

Regele Charles, în vizită la expoziția „Maria a României. Regina artistă

De asemenea, publicația amintește de vizita Regelui la expoziția „Maria a României. Regina artistă” organizată de Institutul Cultural Român, la Londra.

Expoziţia include litografiile reginei Maria şi colecţia „Transylvania Florilegium”, un proiect comisionat de Charles în calitate de prinţ de Wales şi creată de o echipă internaţională de artişti specializaţi în botanică între anii 2012 şi 2016.

Nu în ultimul rând, cu ani în urmă, Regele Charles a declarat în documentarul „Wild Carpathia“ că este „descendent al lui Vlad Țepeș, după cum arată arborele genealogic“.

Vlad Țepeș s-a născut în Sighișoara, în Transilvania în 1431, fiind mai târziu domnitor al Țării Românești. Tatăl său, Vlad Dracul, a fost cavaler în Ordinul Dragonului. A fost căsătorit de trei ori: întâi cu o nobilă din Transilvania, Cneajna Bathory, apoi cu Jusztina Szilagyi și apoi cu Ilona Nelipic, verișoară a lui Matei Corvin.

loading Se încarcă comentariile...
