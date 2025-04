Obiecte care au aparținut Reginei Maria și icoane vechi realizate de meșterii din Șcheii Brașovului, de văzut la Slatina

Două expoziții speciale pot fi vizitate, în următoarele două luni, la Muzeul Județean Olt. Obiecte care au aparținut reginei Maria a României, dar și zeci de icoane vechi, realizate de meșteri recunoscuți din Șcheii Sibiului, sunt noile atracții ale muzeului slătinean.

Expozițiile „Din zestrea Reginei Maria” și „Icoane din Șcheii Brașovului” au fost vernisate în Săptămâna Mare, la Muzeul Județean Olt și pot fi vizitate în următoarele două luni. Se continuă astfel șirul evenimentelor care, de-a lungul anilor, au însemnat ocazii deosebite pentru vizitatorii acestui muzeu de a vedea exponate de valoare aflate în patromoniul altor muzee importante.

Prima dintre expoziții, „Din zestrea Reginei Maria”, reunește câteva zeci de obiecte care i-au aparținut reginei și care astăzi se află în patrimoniul Muzeului Național Bran. Sunt piese valoroase, „multe dintre ele considerate de tezaur, din categoria ceramică și metal, care decorau interioarele uneia dintre casele sale preferate, Castelul Bran”, a precizat muzeograful Anemona Todor.

Este vorba de obiecte de patrimoniu, cu o importantă valoare istorică, etnografică, memorialistică și documentară. Primii care le-au văzut la Slatina au fost tinerii, zeci de elevi de la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” din Slatina participând la evenimentul organizat, miercuri, 16 aprilie 2025, de către instituția muzeală.

„Tânăra generație se apropie tot mai mult de latura culturală, ceea ce este foarte important, iar noi, ca și colegii noștri de la Muzeul Județean Olt, avem foarte multe programe educative în cadrul cărora voi, tânăra generație, nu faceți altceva decât să ne fiți alături și, sunt convinsă, să duceți mai departe o zestre și un patrimoniu”, li s-a adresat elevilor muzeograful din cadrul Muzeului național Bran Anemona Todor.

Tot Todor le-a fost elevilor ghid, explicându-le că obiectele selectate pentru expoziția de la Slatina (logistica nu le-a permis transportul mai multor obiecte, au explicat organizatorii) sunt mărturii ale interesului suveranei pentru artă, pentru meșteșuguri, dar arată și latura religioasă a reginei. În expoziție se regăsesc și mai multe obiecte de cult.

„Regina Maria a fost un spirit ecumenic religios, ea fost educată într-un spirit anglican protestant, fiind jumătate englezoaică, jumătate rusoaică la origini, însă nu de puține ori putea fi văzută în bisericile ortodoxe citind din paraclise alături de mama ei, marea ducesă a Rusiei, Maria Alexandrovna, despre care se spune că era fascinată”, a dezvăluit Anemona Todor.

Vizitând expoziția, pe elevi i-a impresionat și starea impecabilă în care se găsesc obiectele care aproape că nu-și trădează vârsta. Meritul este cel al restauratorilor Muzeului Național Bran, a venit imediat și explicația.

Cuvântul lui Dumnezeu în icoanele de la Șcheii Brașovului

O expoziție specială este și cea care reunește aproape 30 de icoane vechi, realizate de vestiții meșteri iconari din Șcheii Brașovului, icoane care astăzi se află în patrimoniul Muzeului de Etnografie Brașov. Sunt icoane pictate pe sticlă, iar tema abordată este diversă. În cele mai multe ipostaze este reprezentată Maica Domnului (maria cu pruncul Iisus, Maica cu salbă, Maica îndurerată, Încoronarea Maicii Domnului etc.), un personaj extrem de iubit de țăranul român. În alte icoane sunt ilustrate scene din viața lui Iisus Hristos: Botezul, Învierea, Răstignirea, Iisus Învățător etc.

Meșterii iconari i-au zugrăvit de asemenea pe sfinții importanți pentru credincioșii români: Sfântul Gheorghe, Sfântul Ilie, Sfântul Dumitru, Sfânta Paraschiva, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. „Țăranul român a perceput icoanele ca fiind imaginile scrise ale cuvântului lui Dumnezeu, care îi apără familia, casa, vitele, ogorul și roadele acestuia și care îl apropie de lumea sfinților și de miracolele înfăptuite de aceștia”, au dezvăluit organizatorii expoziției.

Vernisarea celor două expoziții a fost precedată de lansarea celui de-al doillea număr al revistei TERRA ALVUTANA, care reunește 12 articoole, patru recenzii șii un necrolog.

„Vreau să vă spun că deja a sporit numărul de doritori care vor să expună în revista noastră, nu numai la nivel național, și la nivel internațional. Avem chiar anul acesta un arheolog din Chișinău, care își face doctoratul la Târgoviște, și sperăm ca de încceput să fie cei din țările limitrofe României, apoi să extindem către Europa Centrală și Europa de Vest. A fost greu până am pornit-o. Când au văzut atât formatul, cât și grafica, văd că tot mai mulți se îndreaptă către noi. Și după cum afirma și colegul meu, arheologul Florin Ciulavu, să știți că în partea de sud a României am rămas cam singura revistă de specialitate și vrem s-o ridicăm, să fie de o calitate cât mai fidelă, atât articolele, cât și grafica”, a declarat directorul Muzeului Județean Olt, George Smarandache.