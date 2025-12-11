Cauza morții medicului care s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient. Dezvăluirile colegilor: „Făcea și multe gărzi”

Medicul chirurg, în vârstă de 48 de ani, care a murit în timp ce consulta un pacient, avea un istoric de probleme cardiace, colegii lui dezvăluind că acesta „urma să facă o operaţie de bypass”, pe care a amânat-o.

Colegii din Spitalul din Rovinari susţin că medicul avea un istoric de probleme cardiace. Era un chirurg apreciat în comunitatea medicală și foarte iubit de pacienți.

„Am fost anunțat de către un coleg medic că domnul doctor Cîrstina nu se simte bine, că a leșinat, ceva de genul. Am alertat colegii din spital, s-au mobilizat exemplar, dar, din păcate, pentru domnul doctor nu s-a mai putut face nimic”, a spus Constantin Cosmin Vavură, managerul spitalului, potrivit Antena 3.

Ovidiu Cîrstina s-a transferat de la Timişoara în urmă cu şase ani la spitalul din Gorj. Acesta era căsătorit cu o asistentă, care lucra în aceeaşi unitate medicală. El urma să facă o operaţie de bypass.

Potrivit colegilor săi, înainte de tragedie, medicul nu a semnalat că s-ar simți rău.

„Urma să facă și o operație de bypass, pe care a amânat-o și din cauza kilogramelor, și a istoricului familial. Era un medic care făcea și multe gărzi, dar cred că acum nu a fost vorba de epuizare. Era un medic respectat, foarte civilizat, empatic cu pacienții”, a subliniat Cosmin Răuţ, un coleg al doctorului Cîrstina.

Amintim că medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit chiar în timp ce consulta un pacient. A fost resuscitat de colegii săi timp de o oră, însă fără rezultat. La un moment dat i s-a făcut rău și s-a prăbușit. În ciuda eforturilor depuse de colegii lui, acesta nu a mai putut fi salvat. Chirurgul a suferit un stop cardiac.

Ulterior, Colegiul Medicilor din România a transmis că, la spitalul unde profesa medicul de 48 de ani, 24 de doctori deservesc o populaţie de 60.000 de persoane.

„Și medicii sunt bolnavi și medicii mor… Medicul chirurg de numai 48 de ani, mort chiar în timp ce se afla într-un consult cu un pacient. Tragedia a avut loc la Spitalul Orăşenesc «Sf. Ştefan» din Rovinari.

Reprezentanţii spitalului, contactaţi de reprezentanţii CMR, au afirmat că în prezent în spital sunt 24 de medici care deservesc o populaţie de aproximativ 60 de mii de locuitori. Medicul era cunoscut cu probleme cardiovasculare”, au transmis, miercuri seară, pe pagina de Facebook, reprezentanţii Colegiului Medicilor din România.