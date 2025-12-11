search
Cel mai cunoscut monument din Sibiu intră în reabilitare. Cât durează lucrările

0
0
Publicat:

Turnul Sfatului, un monument istoric emblematic al Sibiului, va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni.

Turnul Sfatului FOTO: Facebook/Primăria Sibiu
Turnul Sfatului FOTO: Facebook/Primăria Sibiu

Primarul Astrid Fodor a semnat, miercuri, contractul pentru execuţia lucrărilor cu asocierea Decorint SRL & Domino Construct Expert SRL. Valoarea acestui contract este 9,27 milioane de lei, asiguraţi din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru.

"În paralel cu toate celelalte investiţii în educaţie, infrastructură şi mobilitate pe care le derulăm, îngrijim şi patrimoniul istoric al oraşului. În ultimii ani am reuşit să realizăm proiecte frumoase la Baia Populară, la clădirile din Piaţa Mică nr. 22 şi Piaţa Mică nr. 25 şi la turnurile de pe str. Cetăţii. A venit rândul unui monument istoric important al Sibiului, unul legat şi de identitatea vizuală a oraşului - Turnul Sfatului. Îi vom îmbunătăţi estetica, dar mai ales funcţionalitatea prin lucrări care vor respecta statutul de monument istoric şi îi vor proteja identitatea. Aceasta este în acelaşi timp şi o investiţie pentru turismul local, pentru că obiectivul atrage anual mii de turişti", a spus Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.   

Turnul Sfatului este un monument istoric, fiind înscris in Lista monumentelor istorice grupa A, adică de importanţă naţională. Acesta a făcut parte din a doua centură de fortificaţii a cetăţii medievale Sibiu, conform expertizei tehnice construcţia sa începând în secolul al XII- lea. Suprafaţa construită la sol este de 135 mp, având o arie desfăşurată de aproape 376 mp. Clădirea este structurată pe parter şi 7 etaje, având înălţimea de peste 40 de metri

Lucrările propuse a se realiza în următoarele 24 de luni pentru conservarea autenticităţii, pentru prelungirea vieţii acestui monument şi pentru a-l aduce în prezent ca funcţionalitate, făcându-l mai prietenos pentru vizitatori:

Restaurarea faţadelor, punerea în valoare a componentelor decorative din piatră, inclusiv a suprafeţei gangului de sub turn, de pe care se vor decoperta tencuielile existente, iar tencuielile istorice vor fi puse în siguranţă sub supravegherea unui specialist restaurator de parament.

Va fi creat un tur virtual detaliat pentru a facilita „vizitarea” Turnului de către persoanele cu dizabilităţi. Pentru aceasta, Turnul va fi scanat şi modelat 3D astfel că cei cu mobilitate redusă se vor putea bucura de monument prin intermediul digitalului.  

Cel mai cunoscut monument din Sibiu

Turnul din Piaţa Mare a oraşului a avut în istorie mai multe întrebuinţări şi este astăzi cel mai cunoscut monument al Sibiului, oferind o privelişte superbă asupra oraşului vechi.

Potrivit patrimoniu.sibiu.ro, actualul turn este rezultatul mai multor faze de construcţii. “Din construcţia iniţială s-a păstrat, probabil, doar nucleul ridicat până la înălţimea primului etaj. Datarea probabilă a turnului corespunde edificării celei de a II-a incinte fortificate, adică perioadei cuprinse între 1224 şi 1241, în forma iniţială nedăpăşind mai mult de patru niveluri. În şanţul de apărare al acestei incinte, în urma unui sondaj arheologic, a fost descoperită o monedă din perioada de domnie a lui Andrei al II-lea (1205 - 1235).

Lucrări ample de reconstrucţie s-au efectuat în anii 1586 - 1588, după ce, în 17 februarie 1585, s-au prăbuşit etajele superioare, surprinzând-ul printre dărâmături pe pictorul Johann David în timp ce zugrăvea bolta. După ce a fost reparat de mai multe ori în secolul al XVIII-lea, turnul a suportat intervenţii radicale în partea superioară. Acoperişul piramidal, prevăzut cu patru turnuleţe fiale în colţuri, redat de pictorul Franz Neuhauser junior în acuarela sa "Târgul anual de la Sibiu", a fost înlocuit, în 1826, cu cel actual, din cupru. Tot atunci s-a înălţat şi ultimul etaj. În forma sa actuală, turnul se ridică pe înălţimea a şapte etaje retrase succesiv, având faţadele marcate prin deschideri înguste de forma unor metereze”, arată sursa citată. 

Sibiu

